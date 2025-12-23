Logo strona główna
Świat

Rosjanie wylądowali z bronią na Madagaskarze

Michael Randrianirina, nowy przywódca Madagaskaru
Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru
Źródło: Reuters
Rosja przetransportowała swoich żołnierzy oraz uzbrojenie, w tym wyrzutnie rakiet, na Madagaskar. Nowy przywódca tego państwa, Michael Randrianirina, sprzymierzył się z Kremlem po dokonaniu zamachu stanu.

Sitini Randrianasoloniako, który przed październikowym przewrotem stał na czele opozycji, a obecnie przewodniczy Zgromadzeniu Narodowemu, powiedział agencji Bloomberga, że rosyjski samolot wojskowy wylądował w sobotę na lotnisku w pobliżu stolicy Antananarywy z 40 żołnierzami i 43 skrzyniami broni, w których znajdowały się karabiny szturmowe, karabiny snajperskie i przeciwpancerne systemy rakietowe.

Tuż po puczu nowy przywódca Madagaskaru Michael Randrianirina zadeklarował, że pozwoli Rosji na budowę na wyspie bazy wojskowej. Kreml zabiegał o to co najmniej od pięciu lat, o czym w 2020 roku informował niemiecki dziennik "Bild", powołując się na tajny raport niemieckiego MSZ.

Pokolenie Z wezwało do protestu, doszło do zamieszek. Ponad 100 rannych

Pokolenie Z wezwało do protestu, doszło do zamieszek. Ponad 100 rannych

Pułkownik został prezydentem

Pułkownik został prezydentem

Zamach stanu na Madagaskarze

Od czasu uzyskania niepodległości siły zbrojne Madagaskaru polegały na pomocy wojskowej wielu krajów, ale historycznie to Francja, której Madagaskar podlegał aż do 1960 roku, była najpotężniejszym i najbardziej wpływowym sojusznikiem wojskowym wyspy.

25 września 2025 roku młodzi mieszkańcy Madagaskaru, przedstawiciele głównie pokolenia Z, wyszli na ulice, protestując przeciw ciągłym przerwom w dostawie wody i prądu. Z czasem ruch przerodził się w bunt przeciwko urzędującemu prezydentowi i jego otoczeniu.

13 października Radio France Internationale (RFI) poinformowało, że ukrywający się prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina opuścił kraj na pokładzie samolotu francuskiej armii i poleciał do Dubaju. Władzę przejęło wojsko z pułkownikiem Randrianiriną na czele.

Michael Randrianirina, nowy przywódca Madagaskaru
Michael Randrianirina, nowy przywódca Madagaskaru
Źródło: Siphiwe Sibeko / Reuters / Forum

Rosja zwiększa wpływy w Afryce

Przyjęcie rosyjskiego wsparcia wojskowego oznacza, że junta wojskowa na Madagaskarze poszła śladami krajów Sahelu: Burkiny Faso, Mali i Nigru, które również rządzone są przez wojsko, a które po przeprowadzonych puczach zerwały współpracę z Francją oraz Stanami Zjednoczonymi i zawarły militarny sojusz z Rosją.

Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie
Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
BIZNES
Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjne
Pucz inspirowany z Kremla? Przy wybrzeżu były już rosyjskie okręty

Rosja konsekwentnie rozszerza swoją obecność w Afryce, gdzie podpisuje umowy o współpracy wojskowej i rozsyła po kontynencie jednostki ze swojego korpusu afrykańskiego. Są one obecne między innymi w ogarniętym wojną domową Sudanie, którego władze wojskowe zaoferowały Moskwie 25-letnią umowę o współpracy, potencjalnie obejmującą rosyjską bazę wojskową nad Morzem Czerwonym w zamian za broń.

Według Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (ICG) zajmującej się zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów zbrojnych na świecie, od 2015 roku Rosja zawarła umowy o współpracy wojskowej z 21 krajami Afryki.

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Siphiwe Sibeko / Reuters / Forum

MadagaskarRosjaAfrykaPolityka zagraniczna RosjiFrancjabrońPolityka zagraniczna Francji
