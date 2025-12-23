Rosjanie wylądowali z bronią na Madagaskarze

Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sitini Randrianasoloniako, który przed październikowym przewrotem stał na czele opozycji, a obecnie przewodniczy Zgromadzeniu Narodowemu, powiedział agencji Bloomberga, że rosyjski samolot wojskowy wylądował w sobotę na lotnisku w pobliżu stolicy Antananarywy z 40 żołnierzami i 43 skrzyniami broni, w których znajdowały się karabiny szturmowe, karabiny snajperskie i przeciwpancerne systemy rakietowe.

Tuż po puczu nowy przywódca Madagaskaru Michael Randrianirina zadeklarował, że pozwoli Rosji na budowę na wyspie bazy wojskowej. Kreml zabiegał o to co najmniej od pięciu lat, o czym w 2020 roku informował niemiecki dziennik "Bild", powołując się na tajny raport niemieckiego MSZ.

Zamach stanu na Madagaskarze

Od czasu uzyskania niepodległości siły zbrojne Madagaskaru polegały na pomocy wojskowej wielu krajów, ale historycznie to Francja, której Madagaskar podlegał aż do 1960 roku, była najpotężniejszym i najbardziej wpływowym sojusznikiem wojskowym wyspy.

25 września 2025 roku młodzi mieszkańcy Madagaskaru, przedstawiciele głównie pokolenia Z, wyszli na ulice, protestując przeciw ciągłym przerwom w dostawie wody i prądu. Z czasem ruch przerodził się w bunt przeciwko urzędującemu prezydentowi i jego otoczeniu.

13 października Radio France Internationale (RFI) poinformowało, że ukrywający się prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina opuścił kraj na pokładzie samolotu francuskiej armii i poleciał do Dubaju. Władzę przejęło wojsko z pułkownikiem Randrianiriną na czele.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydenta ostawiono w stan oskarżenia, wojsko przejęło władzę

Michael Randrianirina, nowy przywódca Madagaskaru Źródło: Siphiwe Sibeko / Reuters / Forum

Rosja zwiększa wpływy w Afryce

Przyjęcie rosyjskiego wsparcia wojskowego oznacza, że junta wojskowa na Madagaskarze poszła śladami krajów Sahelu: Burkiny Faso, Mali i Nigru, które również rządzone są przez wojsko, a które po przeprowadzonych puczach zerwały współpracę z Francją oraz Stanami Zjednoczonymi i zawarły militarny sojusz z Rosją.

Rosja konsekwentnie rozszerza swoją obecność w Afryce, gdzie podpisuje umowy o współpracy wojskowej i rozsyła po kontynencie jednostki ze swojego korpusu afrykańskiego. Są one obecne między innymi w ogarniętym wojną domową Sudanie, którego władze wojskowe zaoferowały Moskwie 25-letnią umowę o współpracy, potencjalnie obejmującą rosyjską bazę wojskową nad Morzem Czerwonym w zamian za broń.

Według Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (ICG) zajmującej się zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów zbrojnych na świecie, od 2015 roku Rosja zawarła umowy o współpracy wojskowej z 21 krajami Afryki.

OGLĄDAJ: Putin szuka i znajduje sojuszników w Afryce