Pobór do wojska przez cały rok. Putin podpisał ustawę

Władimir Putin
Władimir Putin obserwuje ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Źródło: Reuters
Rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał nowelizację ustawy o całorocznym poborze do armii i zatwierdził przepisy pozwalające na rekrutację rezerwistów do służby w czasie pokoju. Oba dokumenty opublikowano na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej.

Pierwsza z dwóch ustaw podpisanych przez Władimira Putina stanowi, że obywatele będą powoływani do służby wojskowej przez cały rok kalendarzowy, a nie, jak do tej pory, dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Po tym terminie wojskowe biura rejestracji i poboru będą mogły wystawiać wezwania poborowym, przeprowadzać badania lekarskie i organizować posiedzenia komisji poborowych przez cały rok.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Niebezpieczna iluzja", że jeśli Putina nie będzie, Rosja się zmieni

Na miejsce służby poborowi będą wysyłani jak dotychczas, dwa razy w roku - od 1 kwietnia do 15 lipca oraz od 1 października do 31 grudnia.

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: PAP/EPA/ALEKSEY NIKOLSKYI/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Nowelizacja wydłużyła również termin stawiennictwa w wojskowym biurze rejestracji i poboru w przypadku wysłania wezwania elektronicznego. Od tej pory będzie on wynosić nie 20, lecz 30 dni od daty umieszczenia takiego dokumentu w rejestrze - bez względu na to, czy poborowy wezwanie odebrał, czy nie.

Rezerwiści skierowani do ochrony kluczowych obiektów i infrastruktury

Druga ustawa zezwala na powoływanie rezerwistów do służby również w czasie pokoju. Przepisy dotyczą obywateli, którzy dobrowolnie podpiszą kontrakt na służbę jako rezerwiści.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Rosja organizuje największy pobór do wojska od lat
Rosyjskie wojsko w obwodzie kurskim
"Chce walczyć do ostatniego Rosjanina, bo utraciłby władzę i zostałby zabity"
rosyjscy zolnierze 09042025 02
"Największy od dziewięciu lat". Putin ogłasza pobór do wojska

Zgodnie z nowymi przepisami rosyjskie ministerstwo obrony będzie mogło wysyłać rezerwistów na dodatkowe szkolenia "w celu zapewnienia ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym i innej kluczowej infrastruktury".

Komentatorzy oceniają, że przyjęcie obu ustaw jest próbą uzupełnienia stanu osobowego rosyjskiej armii, uszczuplonego w wyniku agresji na Ukrainę, bez konieczności ogłaszania dodatkowej mobilizacji.

Rosyjska Duma Państwowa (niższa izba parlamentu) przyjęła obie regulacje 28 października, a niedługo potem obwody jarosławski i tiumeński ogłosiły nabór do sił rezerwy. Działania te zostały podjęte z wyprzedzeniem, mimo braku podpisu głowy państwa pod ustawami.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEKSEY NIKOLSKYI/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

TAGI:
RosjaWładimir PutinWojna w Ukrainie
