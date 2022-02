Rzecznik Departamentu Stanu USA: nasz cel to uniknięcie najgorszego scenariusza

Nasz cel, nawet gdy rozpoczęła się już rosyjska inwazja na Ukrainę, polega na tym, by uniknąć najgorszego, najczarniejszego scenariusza - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Dodał, że Stany Zjednoczone są otwarte na dyplomację, ale jednocześnie także gotowe zaangażować się w konflikt. - To jest wojna, która będzie wojną brutalną, będzie wojną kosztowną i będzie wojną pod wieloma względami niszczącą dla Federacji Rosyjskiej, dla narodu ukraińskiego - ocenił.

Price: nasz cel to uniknięcie najgorszego scenariusza

- Teraz rozpoczyna się inwazja i będziemy robili wszystko, co jest w naszej mocy, w granicach rozsądku, aby zapobiec rozwinięciu się takiego czarnego scenariusza. W związku z tym, razem z naszymi sojusznikami, z naszymi partnerami jesteśmy otwarci na dyplomację, ale tylko pod warunkiem, że Moskwa będzie podchodzić do tego poważnie. Nie będzie już wchodzić w udawanie, w symulowanie rozmów dyplomatycznych - podkreślił.

- Wchodzimy w dyplomację po to, żeby uratować ludzkie życie, po to, żeby zapobiec pełnoskalowej wojnie - mówił.

Price: wojna będzie kosztowna i brutalna

Price powiedział, że "to jest wojna, która będzie wojną brutalną, będzie wojną kosztowną i będzie wojną pod wieloma względami niszczącą dla Federacji Rosyjskiej, dla narodu ukraińskiego".

- Jesteśmy gotowi do tego, żeby się zaangażować, natomiast potrzebujemy partnera, potrzebujemy strony, z którą możemy prowadzić negocjacje, strony, która pokazuje powagę celu. Tego nie widzimy ze strony Federacji Rosyjskiej - dodał Ned Price.

Price: inwazja jest potencjalnie bardzo bliska

Price był pytany o doniesienia medialne, według których USA poinformowały rząd ukraiński, że do ataku Rosji może dojść w ciągu najbliższych 48 godzin, a jego możliwym celem może być Charków.

- Te raporty są zgodne z tym, co mówimy już od jakiegoś czasu. Już od kilku dni widzimy, co się dzieje i ostrzegamy, że ta inwazja jest potencjalnie bardzo bliska, może rozpocząć się dzisiaj, jutro bądź w przyszłym tygodniu. Nie widzimy, by Rosjanie się wycofywali - powiedział.