Wybuch i pożar w rosyjskiej fabryce broni. Rośnie liczba ofiar

Sztab operacyjny w obwodzie riazańskim przekazał w poniedziałek rano, że w wyniku zdarzenia w rejonie szyłowskim zginęło 20 osób. 134 osoby zostały ranne. W szpitalach w Riazaniu i Moskwie wciąż przebywa ponad 30 poszkodowanych. Prace poszukiwawczo-ratunkowe trwają.
Komunikat sztabu dotyczy piątkowego pożaru, jaki wybuchł w jednej z hal produkcyjnych zakładu broni i amunicji. Według doniesień rosyjskich mediów, przyczyną pożaru była eksplozja, spowodowana detonacją amunicji.
W wyniku zdarzenia cała hala produkcyjna została zniszczona. Z zakładu ewakuowano ponad 100 osób - podał portal Gazeta.ru.
Służby ratunkowe poinformowały, że wybuch mógł być spowodowany naruszeniem przepisów BHP.
Władze regionu ogłosiły poniedziałek dniem żałoby.
