Ogromny wybuch i słup dymu pod Petersburgiem

Pożar objął powierzchnię około dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Doszło do wycieku acetonu - przekazały rosyjskie media. Pracowników ewakuowano, na terenie miasta pobierane są próbki powietrza w celu określenia stężenia substancji niebezpiecznych.

Oficjalnie przyczyny pożaru nie są znane, a prokuratura wszczęła śledztwo. Uzbecki portal Daryo poinformował, że "około godziny 6 rano rozległ się wybuch, po którym nad miastem zaczęły unosić się ogromne słupy dymu". Eksperci nie wykluczają, że doszło do awarii technicznej. Według portalu 47news do pożaru doszło w magazynie firmy Limpak.

Rosja "próbuje ukryć prawdziwą produkcję fabryk"

Jak zauważyła ukraińska agencja Unian, w Rosji od czasu do czasu w niektórych obiektach przemysłowych wybuchają pożary. W końcu ubiegłego roku "spłonął magazyn zawierający części do dronów, których agresor używa do ataku na Ukrainę" - napisała Unian. Zwróciła również uwagę, że aceton wykorzystywany jest w przemyśle zbrojeniowym.