Sikorski: pomnik polskich więźniów w Rosji został zdewastowany

Pomnik zamordowanych polskich więźniów w Miednoje w Rosji został zdewastowany - poinformował w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji przekazał, że była to decyzja lokalnej prokuratury, czyli "na polecenie państwa rosyjskiego".

Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli przekazał, że dotarła do niego korespondencja z polskiej ambasady w Moskwie oraz że rozmawiał z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, by potwierdzić informację o zdewastowaniu pomnika.

- Z pomnika nagrobnego usunięto krzyż Virtuti Militari i krzyż wojny obronnej 1939 roku. Nie zrobili tego wandale, zrobiły to władze kompleksu cmentarnego na polecenie lokalnej twerskiej prokuratury, a więc na polecenie państwa rosyjskiego - powiadomił.

- Chcę państwu oświadczyć, że będziemy tych krzyży bronić, bo nie zgadzamy się na rosyjskie kłamstwa historyczne. Zrobiono to z takim uzasadnieniem, jakoby druga wojna światowa rozpoczęła się dopiero w 1941 roku - powiedział Sikorski.

Szef dyplomacji zaznaczył, że na tym opierało się "kłamstwo katyńskie" i przypomniał, że Związek Radziecki i Rosja się do niego przyznały.

- W Miednoje leży 6300 polskich oficerów, oficerów rezerwy i członków innych służb państwowych II Rzeczpospolitej. Przypomnę też, że w Polsce na cmentarzach tolerujemy symbole państwa sowieckiego, tolerujemy czerwone gwiazdy, a tu zdjęto symbole państwa polskiego na polskim cmentarzu wojskowym. To jest nie do przyjęcia - podkreślił.

