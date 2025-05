Parada "Prawnuki Zwycięstwa" we Władywostoku Źródło: Gubernator Kraju Nadmorskiego Oleg Kożemiako

Władze Władywostoku wyprowadziły dzieci na ulice, by wzięły udział w paradzie "Prawnuki Zwycięstwa". Obecna była także delegacja z Korei Północnej - przekazał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Insider. "Państwo-agresor tradycyjnie wykorzystuje obchody 9 maja do przeprowadzania różnego rodzaju akcji propagandowych, często angażując w to nieletnich" - skomentował wydarzenie w stolicy Kraju Nadmorskiego ukraiński portal Obozrevatel.

O "pierwszej w historii" Władywostoku paradzie dziecięcej poinformował na Telegramie gubernator Kraju Nadmorskiego w Rosji Oleg Kożemiako.

"Ponad półtora tysiąca uczniów szkół podstawowych ze wszystkich regionów maszerowało w uroczystych kolumnach, symbolizujących różne rodzaje wojsk i jednostki ochotnicze" - napisał urzędnik.

Dzieci na paradzie we Władywostoku

Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Insider, powołując się na doniesienia lokalnych mediów podał, że parada "Prawnuki Zwycięstwa" odbyła się w niedzielę na centralnym placu we Władywostoku. Grupy pierwszoklasistów reprezentowały różne rodzaje wojsk: zmotoryzowanych, pancernych, rakietowych, artyleryjskich, inżynieryjnych czy powietrznodesantowych.

Dowódcami parady byli wojskowi i uczestnicy tak zwanej operacji specjalnej w Ukrainie (propagandowy termin inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę - red.).

Dzieci na paradzie we Władywostoku

Delegacja z Korei Północnej

Prorządowy portal Wostok-Media napisał, że w paradzie wzięła udział również delegacja z Korei Północnej. - Jednostki Koreańskiej Armii Ludowej brały czynny udział w pokonaniu ukraińskich wojsk na ziemi kurskiej. Wykazały się odwagą i walecznością razem ze swoimi rosyjskimi towarzyszami broni - oznajmił w swoim przemówieniu Oleg Kożemiako.

- Zawsze będziemy wdzięczni koreańskim żołnierzom, którzy honorowo wypełnili swój obowiązek - dodał.

Uczestnicy parady we Władywostoku

Ukraińskie media o akcji propagandowej

"Państwo-agresor tradycyjnie wykorzystuje obchody 9 maja do przeprowadzania różnego rodzaju akcji propagandowych, często angażując w to nieletnich" - skomentował wydarzenie w stolicy Kraju Nadmorskiego ukraiński portal Obozrevatel.

Dzieci na paradzie we Władywostoku

"Lokalni urzędnicy stwierdzili, że parada była 'hołdem głębokiego szacunku dla bohaterstwa obrońców ojczyzny'. Gubernator Kożemiako pochwalił się, że w paradzie wzięły udział dzieci z Korei Północnej. Uczestniczyli w niej również rosyjscy okupanci, którzy walczyli przeciwko Ukrainie" - napisał Obozrevatel. Odnotował, że na paradę przybyło wielu uczniów ubranych w radzieckie i rosyjskie mundury wojskowe, a po paradzie organizatorzy zaapelowali o zorganizowanie podobnych wydarzeń w innych miastach Rosji.

9 maja w Rosji będzie obchodzona 80. rocznica zwycięstwa Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. W całym kraju zostaną zorganizowane różnego rodzaju wydarzenia.

W Moskwie odbędzie się tradycyjna parada wojskowa. Przemaszerują w niej również żołnierze, którzy brali udział w walkach w Ukrainie.