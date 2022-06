Hollywoodzkich hitów nie ma, rosyjskie kina mają coraz większe problemy

"Kommiersant" powołuje się na dane Stowarzyszenia Właścicieli Kin. Dziennik napisał, że w dni powszednie w Rosji liczba działających kin spadła o ponad jedną trzecią. "Jeśli na początku stycznia w dni powszednie 5,7 tysięcy sal kinowych wyświetlało co najmniej jeden seans dziennie, to na początku czerwca liczba ta spadła do 3,6 tysięcy" - podał dziennik, podkreślając, że w weekendy sytuacja jest nieco lepsza, a spadek niższy - o ponad 20 procent.