Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia

Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Pilot ukraińskiego MiG-29 zestrzeliwuje wrogi dron Shahed
Źródło: Siły Powietrzne Ukrainy
W ostatnich dniach rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną dwóch państw NATO - Polski i Rumunii. Jakimi dronami dysponują Rosjanie i jakie są możliwości ich zwalczania? Dla tvn24.pl wyjaśnia Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu "Nowa Technika Wojskowa".
Kluczowe fakty:

W zeszłym tygodniu około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, część z nich została zestrzelona. Do podobnej sytuacji doszło w sobotę w Rumunii, gdy siły powietrzne tego kraju przechwyciły rosyjskiego drona, który przekroczył ich przestrzeń powietrzną.

Rosja dysponuje wieloma rodzajami dronów o różnym przeznaczeniu i wartości. Jakie najczęściej są wykorzystywane przez rosyjskie wojsko? I jakie są możliwości zwalczania tego typu obiektów?

Jakich dronów używa Rosja

Dwa główne rodzaje dronów, z których Rosja korzysta obecnie w wojnie z Ukrainą, to drony Shahed/Gierań i Gerbera.

Shahed-136 to dron kamikadze produkowany przez irańską firmę HESA, a obecnie także przez Rosjan pod nazwą Gierań-2. Drony te są zdolne do długotrwałego utrzymywania w powietrzu, lecąc do celu lub czekając na jego wskazanie - ich zasięg to nawet 2,5 tys. kilometrów. Nazywane są dronami kamikadze, ponieważ po wskazaniu miejsca ataku rozbijają się o wyznaczony cel, detonując przy tym swoją głowicę.

- To drony, które mogą zabrać ze sobą głowicę bojową o masie od 40 do prawie 100 kilogramów. W ostatnim czasie pojawiły się też Shahedy napędzane silnikiem odrzutowym. Do atakowania ukraińskiego przemysłu, miast i całej infrastruktury Rosjanie wykorzystują właśnie ten jeden podstawowy rodzaj drona, który produkują u siebie - mówi w rozmowie z tvn24.pl Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu "Nowa Technika Wojskowa".

Dron Shahed-136
Dron Shahed-136
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Drugi najpowszechniej używany dron Gerbera jest pozbawiony głowicy bojowej, ewentualnie zawiera jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych. Jego zadaniem nie jest trafianie i niszczenie jakichkolwiek celów, a jedynie angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich "uwagi" od dronów uderzeniowych, posiadających duże głowice bojowe. 

Mariusz Cielma zauważa, że drony Gerbera używane są do dwóch głównych zadań. - Pierwsze to wabik, imitacja wykorzystania drona bojowego i próba wprowadzenia ukraińskiej obrony powietrznej w błąd co do tego, co jest celem ataku, pomocniczo także do atakowania małych obiektów - mówi. - Drugie zadanie to rozpoznanie. W takiej sytuacji Gerbery latają z kamerkami, najczęściej są to proste, chińskie kamerki, i mogą nawet w czasie rzeczywistym przekazywać swojemu operatorowi obraz. Czasem posiadają kartę SIM, dzięki czemu mogą być sterowane z wykorzystaniem telefonii komórkowej. Co do zasady są to drony jednorazowe - tłumaczy. Czyli nie wracają z misji, ale rozbijają się o cel lub w terenie.

Czym się różni dron Gerbera od Shaheda i jak z nimi walczyć?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czym się różni dron Gerbera od Shaheda i jak z nimi walczyć?

Polska

Rosyjskie drony - rodzaje

Mariusz Cielma podkreśla, że pozostałe rosyjskie drony "przede wszystkim wykorzystywane są na froncie lub w jego pobliżu". - Tam głównie korzysta się z dronów FPV (First Person View, umożliwiających podgląd w czasie rzeczywistym - red.). To są również często bardzo proste konstrukcje, jak na przykład Mołnia. Przypomina wręcz samolocik, wykonany z jakiegoś szkieletu drewniano-sklejkowego, choć potrafi przenieść nawet pojedyncze kilogramy ładunku. Jest jeszcze prostszy niż Gerbera - mówi rozmówca tvn24.pl.

- Bardziej zaawansowane to na przykład drony Lancet, które są stricte przeznaczone do atakowania celów naziemnych - dodaje. Lancet służy Rosjanom m.in. do atakowania celów opancerzonych, a ich ofiarą padały m.in. polskiej produkcji armatohaubice Krab.

Czym jest wabik? To on spadł pod Osinami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czym jest wabik? To on spadł pod Osinami

Polska

Oprócz wyżej wymienionych konstrukcji Rosja korzysta także z całej gamy dronów w celach rozpoznawczych, nie tylko rosyjskiej produkcji. - Ich jest zatrzęsienie. Jest bardzo dużo chińskich konstrukcji, ale i takich powstających lokalnie. Wystarczy zebrać podzespoły, silniczki, mikroelektronikę, a korpus można wykonać już na drukarkach 3D. Prosty sposób tworzenia sprawia, że jest tego bardzo dużo - podkreśla rozmówca tvn24.pl.

Ekspert wymienia przy tym takie drony rozpoznawcze jak Orlan czy Zala, choć zaznacza, że to drony już o nieco bardziej zaawansowanej konstrukcji. - One służą do obserwacji tego, co się dzieje na froncie lub bliskim zapleczu, ale są bardziej profesjonalne. Posiadają kamerkę i najczęściej łączą się z operatorem za pomocą fal radiowych - wyjaśnia. - Podpatrują nawet cele dla pocisków Iskander. Normą jest, że jakiś rosyjski dron rozpoznawczy podpatruje miejsce, w które akurat uderzył Iskander po to, żeby przesłać informacje, na ile był to skuteczny atak - mówi Cielma.

Rosyjskie i ukraińskie typy dronów
Rosyjskie i ukraińskie typy dronów
Źródło: PAP

Jak powstrzymać dron? Sposoby zwalczania

Wraz z rozpoczęciem się wojskowej rewolucji dronowej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę dynamicznie zaczęto rozwijać także sposoby zwalczania dronów. Sposoby te są obecnie dopiero rozwijane lub adaptowane, rozmówca tvn24.pl wymienia jednak kilka zasadniczych sposobów:

Niszczenie. Mariusz Cielma zauważa, że w tym celu stosuje się szeroką gamę broni palnej od broni strzeleckiej po działka automatyczne, ponieważ są to tańsze sposoby niż np. rakieta przeciwlotnicza. - Ukraińcy mają wręcz całe pułki, które są wyposażone w karabiny maszynowe, często stare, ale posiadające celowniki termowizyjne. Dzięki temu mogą próbować na przykład w warunkach nocnych namierzyć takiego drona. Mają bardzo dużo tak zwanych mobilnych grup ogniowych zorganizowanych w różne pododdziały, które bronią w ten sposób obiektów w całym kraju - mówi.

Zakłócanie (tzw. Jamming). To zakłócanie nawigacji drona, która to często opiera się o nawigację satelitarną GPS, lub też zakłócanie komunikacji radiowej z dronem. - Dzięki GPS dron jest bardziej precyzyjnie w miejscu, w którym ma być. Zakłócanie polega na tym, że próbujemy zmylić system nawigacji drona lub zakłócać łącza radiowe z operatorem - tłumaczy ekspert. Zakłócanie łączności z dronem może umożliwiać również zmuszanie go do zawrócenia, lądowania lub rozbicia się.

Małe drony przechwytujące. Zdaniem rozmówcy tvn24.pl jest to "coś, na co zwraca się największą uwagę, co przez Ukraińców traktowane jest jako przyszłość". Drony przechwytujące to najczęściej drony kamikadze, które mają uderzyć w lecącego wrogiego drona i spowodować, że oba spadną. - Ukraińcy uważają, że najbardziej skuteczne zwalczanie wrogiego drona będzie się odbywało nie przez karabiny, nie przez kosztowną rakietę, ale przez drony przechwytujące, myśliwskie - twierdzi ekspert.

Mariusz Cielma podkreśla, że jest już dużo takich konstrukcji, nie tylko działające na zasadzie taranowania wrogiego drona. - Widziałem zdjęcia dronów ze strzelbami, wyposażone w mechanizm, w którym operator takiego drona może użyć uzbrojenia. Są drony z karabinami, są i takie, które zrzucają siatki na wrogiego drona i gdy ten się w nią zaplącze, to spadnie. Dużo się zmienia pod kątem szukania nowych rozwiązań, jest bardzo duża dynamika i postęp - dodaje.

Niektóre państwa zaczynają również testowanie i wdrażanie broni laserowej jako metody powstrzymywania dronów. Broń tego typu posiadają już m.in. Stany Zjednoczone i Chiny.

Dron wielkości bloku mieszkalnego. Nowa broń na ulicach Pekinu
Dowiedz się więcej:

Dron wielkości bloku mieszkalnego. Nowa broń na ulicach Pekinu

Czy Polska ma systemy zwalczania dronów?

Zdaniem Mariusza Cielmy w kontekście zwalczania dronów jako Polska "posiadamy mniej dedykowane możliwości". Oznacza to, że do zwalczania dronów korzystamy z broni niekoniecznie zaprojektowanej specjalnie do tego zadania, czyli rakiet przeciwlotniczych, artylerii, a także broni ręcznej. - Tak samo możemy używać różnych stanowisk z karabinami maszynowymi, działek przeciwlotniczych, możemy stosować samoloty myśliwskie, ale to oczywiście jest bardziej kosztowne - mówi.

- Typowo dedykowanych systemów (antydronowych - red.) na chwilę obecną co do zasady nie mamy - przyznaje.

- Kupiliśmy niewiele lekkich, mobilnych systemów do zakłócania, jest ich dosłownie kilkanaście. One nie mają dużego zasięgu. Mogą chronić na przykład pojedyncze budynki czy baterie systemu Patriot. Jakiś czas temu były wykorzystywane do ochrony niemieckich Patriotów, które stacjonowały pod Zamościem. Poza tym to wszystko dopiero przed nami jeżeli chodzi o zwalczanie dronów - podsumowuje.

Strzelanie z wyrzutni Grom/Piorun na ćwiczeniach
Strzelanie z wyrzutni Grom/Piorun na ćwiczeniach
Źródło: 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

Autorka/Autor: Paulina Borowska //mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DronyRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
W czwartek Komisja Europejska uruchomiła wobec dziewięciu państw członkowskich, w tym Polski procedurę naruszenia prawa unijnego
Bruksela zabrała głos w sprawie listu prezydenta USA
BIZNES
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
METEO
Spotkanie Prezydenta RP z szefem chińskiego MSZ
Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji
Polska
pap_20241009_0J7
Co robić, gdy zaskoczy nas alarm? Ekspert odpowiada na szczegółowe pytania
Polska
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań
imageTitle
Kolejny rekord świata Duplantisa. Przekroczył magiczną granicę
EUROSPORT
imageTitle
Polscy siatkarze włączyli wyższy bieg
RELACJA
Zamknięte przejście kolejowe z Białorusią
Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować
BIZNES
imageTitle
Anita Włodarczyk bez medalu mistrzostw świata
EUROSPORT
Drony "klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie ulegaj dezinformacji
"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie wierz dezinformacji
Jan Kunert
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić
Łódź
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Gotówka w bagażu Ukrainki
W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy
Rzeszów
Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin
"Srebrny lis" w Warszawie. Kim jest Wang Yi
Maciej Michałek
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
WARSZAWA
Policja zatrzymała 33-latka.
Zobaczyła siniaki i zadrapania u wnuka. Poszła na komisariat
Poznań
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
METEO
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Przekazali informację o rosyjskich dronach. "To nie był akt dobrej woli"
Polska
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
WARSZAWA
niedożywiona trzylatka
3,5-letnia Helenka miała jeść tylko winogrona. Jej rodzice wyszli z aresztu
Lubuskie
Donald Trump
Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"
BIZNES
prostata shutterstock_2500384517
Ta "wstydliwa" wizyta może uratować mężczyźnie życie
Zdrowie
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Pruszków, 15.09.2025, wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski oraz minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi
Sikorski rozmawiał z szefem chińskiego MSZ. "Zwrócił uwagę na działania Rosji"
Polska
Nawrocki
Przedstawiciel rządu poleci z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta"
Polska
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek. Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Poznań
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica