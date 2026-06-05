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Świat

Dym nad Newą. Kto i po co przyjechał na "rosyjskie Davos"?

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Dym nad Petersburgiem po ataku dronów ukraińskich
Dym nad Petersburgiem po ataku dronów ukraińskich
Źródło zdj. gł.: Ali Cura/Anadolu/PAP
Goście Forum Ekonomicznego w Petersburgu, którzy przybywali na środową ceremonię otwarcia, mogli podziwiać dodatkową atrakcję: gęstą chmurę dymu nad Newą. Ukraińskie drony uderzyły w miasto zaledwie 16 kilometrów od miejsca wydarzenia, zmuszając władze do tymczasowego zamknięcia pobliskiego lotniska. Kto i po co w ogóle się w Petersburgu pojawił?
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SPIEF, czyli Petersburskie Forum Ekonomiczne, stanowiło swego czasu platformę spotkań liderów świata biznesu i polityki z Rosji i Zachodu. Wiele lat temu gościli tam Angela Merkel, Xi Jinping, czy Emmanuel Macron. Rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku zmieniła wszystko. Jak ocenia "El Pais", obecna edycja to "blady cień" tego, czym forum zwykło być. Hiszpański dziennik zwraca uwagę, że tegoroczną gwiazdą dnia otwarcia był ultranacjonalistyczny rosyjski filozof Aleksander Dugin, który nakreślił trzy scenariusze.

"Optymistyczny - z punktu widzenia Kremla - zakładał, że Rosja zajmuje Ukrainę i doprowadza do rozpadu Unii Europejskiej przed 2036 rokiem. Negatywny - utratę przez Rosję wpływów na byłych terytoriach radzieckich, a inercyjny - wojnę nuklearną, jeśli bitwa z Kijowem utknęłaby w martwym punkcie." 

- czytamy. 

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Czym jest Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu?
  • Kim są zachodni goście "rosyjskiego Davos" i co ich łączy z Kremlem?
  • Dlaczego obecność amerykańskiego komisarza Rodneya Mimsa Cooka Jr. wywołała zamieszanie?
  • Co politycy AfD robili w siedzibie Gazpromu i z kim się tam spotkali?

Kontrowersyjna lista gości. "Kreml chce osiągnąć dwie rzeczy"

Wiele emocji wzbudzają zachodnie nazwiska na liście gości. Candace Owens - prawicowa amerykańska influencerka i podcasterka, kontrowersyjny brytyjski influencer Andrew Tate oraz Steven Seagal, parias Hollywood, który lata temu zamienił Los Angeles na Moskwę.

Candace Owens wzięła udział w sesji poświęconej wartościom rodzinnym
Candace Owens wzięła udział w sesji poświęconej wartościom rodzinnym
Źródło zdjęcia: ANATOLY MALTSEV/PAP/EPA

Najgłośniej komentowana jest jednak obecność w Petersburgu Rodneya Mimsa Cooka Jr. - przewodniczącego Komisji Sztuk Pięknych USA i człowieka nadzorującego rozbudowę sali balowej Białego Domu. 

Kreml ogłosił go liderem pierwszej oficjalnej delegacji USA na forum od 2017 roku. Propagandowa "Komsomolskaja Prawda" rozpisywała się: "Rodney Mims Cook Jr., szef delegacji USA, był zachwycony Petersburgiem. Nazwał miasto jednym z najwspanialszych dzieł ludzkości i powiedział, że czuje szczególną więź ze stolicą północnej Rosji. Porównał też jej historię do losów swojego rodzinnego miasta, Atlanty".

Pozostało 75% artykułu
Źródło: TVN24+
Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
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