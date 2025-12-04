Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były amerykański żołnierz odsiedzi w Rosji dziesięć lat. "Jestem ofiarą"

Robert Gilman
Robert Gilman w sądzie w Woroneżu
Źródło: Reuters
Były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej Robert Gilman spędzi w rosyjskim więzieniu dodatkowe dwa lata - zdecydował sąd w Woroneżu. Wcześniej został on dwukrotnie skazany za napaść na funkcjonariuszy - na łącznie osiem lat.

Robert Gilman jest jednym z co najmniej dziewięciu Amerykanów nadal pozostających w rosyjskich więzieniach po wymianach więźniów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w 2024 roku i na początku tego roku - podała agencja Reutera.

Sąd w Woroneżu nałożył w środę karę dwóch dodatkowych lat pozbawienia wolności na Gilmana. Były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej odbywa w Rosji ośmioletni wyrok.

Robert Gilman na rozprawie sądowej w Woroneżu
Robert Gilman na rozprawie sądowej w Woroneżu
Źródło: Reuters

Bójka w pociągu

Popularna rosyjska gazeta "Komsomolskaja Prawda" przypomniała, że historia Gilmana w Rosji zaczęła się w styczniu 2022 roku, kiedy w pociągu, jadącym z Suchumi (stolica separatystycznej Abchazji w Gruzji) do Moskwy, "wszczął pijacką awanturę".

Według doniesień gazety Amerykanin został wówczas wyprowadzony z pociągu na stacji w Woroneżu. "W komisariacie policji kilkakrotnie kopnął funkcjonariusza, za co otrzymał pierwszy wyrok - 4,5 roku kolonii karnej. W sądzie okazał skruchę i obiecał więcej tak nie robić, ale nie dotrzymał słowa" - podał dziennik.

Świat zobaczył go po raz pierwszy od tygodni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Świat zobaczył go po raz pierwszy od tygodni

Jeden ze świadków zdarzenia w komisariacie mówił dziennikarzom, że Gilman "był bardzo pijany". Przy sprawdzeniu dokumentów okazało się, że jego wiza rosyjska wygasła pod koniec 2021 roku.

- Jestem niewinny - mówił Gilman do dziennikarzy, kiedy zapadł wyrok. - Jestem ofiarą represji politycznych. Jeśli możecie mi pomóc, opowiedzcie moją historię, aby inni cudzoziemcy nie ucierpieli z rąk tego państwa - apelował.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więźniowie uwolnieni z Rosji zabierają głos. Niestety, nie ma wśród nich Andrzeja Poczobuta

Anna Czerwińska

Po skazaniu Amerykanina jego obrońca Walerij Iwannikow powiedział gazecie "Kommiersant", że wyrok zostanie zaskarżony. I że obrona planuje zwrócić się do władz USA w celu rozpoczęcia procedury wymiany.

W maju 2023 roku Sąd apelacyjny w Woroneżu uwzględnił apelację obrony Gilmana i skrócił karę do trzech i pół roku więzienia. Ale na tym nie koniec.

Kolejny wyrok

We wrześniu 2023 roku, w czasie odbywania kary w kolonii karnej w centrum Woroneża, Amerykanin miał użyć siły wobec funkcjonariusza więziennego. "Kommiersant" poinformował wówczas, że Gilman przypuścił także atak na śledczego, znajdującego się na terenie kolonii.

W październiku zeszłego roku Gilman został oskarżony o nowe przestępstwa i skazany przez sąd rejonowy w Woroneżu na siedem lat kolonii o zaostrzonym rygorze.

Klatka kluczowa-73614
Robert Gilman na sali sądowej (7.10.2024)

Amerykanin nie podważał zarzutów, twierdził jednak, że był prześladowany w kolonii, a śledczy sprowokował go do ataku. Obrona wniosła wówczas apelację, ale została ona odrzucona, a sąd wyższej instancji - obwodowy - przedłużył karę do ośmiu lat więzienia.

Najnowsze przedłużenia kary - o dwa lata - sąd orzekł za napaść na funkcjonariusza więziennego.

OGLĄDAJ: "Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
Szczyt medyczny

"Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
NA ŻYWO

Szczyt medyczny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, tas /lulu

Źródło: PAP, Komsomolskaja Prawda, Kommiersant

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USARosja
Czytaj także:
Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
Morawiecki i Błaszczak komentują zarzuty. "Sam prokurator stwierdził..."
Polska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
WARSZAWA
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
BIZNES
imageTitle
Narty musieli skrócić, Stochowi opadła szczęka. "Ja i żona prosimy o spokój"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire
Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"
METEO
Ukraińskie dzieci w Charkowie
"Chodzi o człowieczeństwo". Zgromadzenie Ogólne ONZ apeluje
Auto dachowało
Jechał pijany, zginęła 19-latka w zaawansowanej ciąży. Sąd obniżył karę
Białystok
imageTitle
Olimpijski ogień przekazany z problemami
EUROSPORT
Namalowali linię na, leżących na jezdni, liściach i igliwiu
Pomalowali liście zamiast asfalt. "Bareja"
Lublin
Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kwidzyniu
"Haniebne słowa" Kaczyńskiego. Trela: opinia publiczna to widzi
Polska
Proces rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu
Psy zamknięte w mieszkaniu przez trzy tygodnie, bo właścicielka była na wakacjach. Ruszył proces
Piotr Krysztofiak
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
BIZNES
Karol Nawrocki
Wszystkie weta prezydenta. W 100 dni więcej, niż inni w całą kadencję
Ewa Żebrowska
Agenci służb imigracyjnych ICE w Stanach Zjednoczonych
Obława na migrantów podczas mistrzostw świata? "Prezydent nie wyklucza niczego"
W Legionowie żerowały dziki (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli martwego dzika z ASF. "Jest przypuszczenie, że został podrzucony"
Łódź
Tusk
Tusk "przedstawi pilną informację"
Polska
Tusk
"Kluczowe jest dobro pacjenta". Premier zapowiada "szukanie rozwiązań"
Polska
Dorota Wellman podczas gali VIVA! People Power 2025
Dorota Wellman z nagrodą specjalną. "Oddałabym ją jednej osobie"
Kultura i styl
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Były komendant policji stanie przed sądem
Lubuskie
imageTitle
Skandalistka porzuciła Rosję. "Moja nowa ojczyzna"
EUROSPORT
Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Z tatrzańskich szlaków zniknęły czujniki. Apel władz parku
Kraków
52 min
Zełenski
Na to Ukraińcy nigdy się nie zgodzą. "To byłoby dla Zełenskiego polityczne samobójstwo"
Podcast o zagranicy
Gołoledź
Nie tyko mgły. Alarmy IMGW w 13 województwach
METEO
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
BIZNES
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
WARSZAWA
imageTitle
"Najpiękniejsza twarz socjalizmu" od dzieciństwa podglądana przez służby
EUROSPORT
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
WARSZAWA
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
BIZNES
Telefon wybuchł w rękach 16-latka
"Dymu było dużo". W rękach 16-latka wybuchł telefon
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica