Świat

Były dyktator będzie leczył bogatych Rosjan?

|
Moskwa
Syryjczycy świętują rocznicę obalenia reżimu al-Asada
Źródło: Reuters
Rok po ucieczce z Syrii obalony dyktator Baszar al-Asad żyje w izolacji w luksusowej dzielnicy na obrzeżach Moskwy - pisze "Guardian". Jedno ze źródeł dziennika zasugerowało, że Asad - z wykształcenia lekarz okulista - doskonali swoje umiejętności, by leczyć przedstawicieli zamożnych elit w Rosji.

60-letni Asad uciekł z Syrii w grudniu 2024 roku i od tamtej pory przebywa w Rosji, która przyznała jemu i jego rodzinie azyl polityczny. Informację o tym, że obalony przed rokiem prezydent Syrii żyje w całkowitym odosobnieniu w nieujawnionym miejscu w Moskwie w zeszły poniedziałek przekazał portal Al Arabyia.

Kolejne informacje na temat byłego dyktatora i jego bliskich przekazał w poniedziałek brytyjski "Guardian". Powołując się na dwa źródła, dziennik podał, że Asadowie prawdopodobnie mieszkają w Rublowce, prestiżowej dzielnicy na obrzeżach Moskwy.

Były dyktator bez zgody na wywiady

Rodzina wiedzie w Rosji "bardzo spokojne życie" - stwierdził przyjaciel Asadów, którego cytuje "Guardian". Baszar al-Asad "rzadko kontaktuje się ze światem zewnętrznym, jeśli w ogóle" - stwierdził mężczyzna, dodając, że pozostaje on w kontakcie jedynie z kilkoma osobami z kręgu najbliższych współpracowników.

Były dyktator nie zabiera głosu w mediach, a z doniesień wynika, że nie zezwalają mu na to rosyjskie władze. Ambasador Rosji w Iraku w listopadzie powiedział lokalnym mediom, że Asad został zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności i wystąpień medialnych - przypomniał niedawno portal Euronews.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie

Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie

"Wy tego samolotu nie widzieliście". Tak uciekał obalony dyktator

"Wy tego samolotu nie widzieliście". Tak uciekał obalony dyktator

"Wydaje się, że Rosja zablokowała Asadowi możliwość jakichkolwiek publicznych wystąpień" - pisze "Guardian", wskazując, że były dyktator zgodził się na udzielenie wywiadu Russia Today i "popularnemu prawicowemu amerykańskiemu podkasterowi", wciąż jednak nie otrzymał na nie zgody.

Według źródła bliskiego Kremlowi Asad pozostaje w dużej mierze "nieistotny" dla Władimira Putina i rosyjskiej elity politycznej. - Putin nie ma cierpliwości do przywódców, którzy tracą władze, a Asad nie jest już postrzegany jako wpływowa osoba ani interesujący gość, którego warto zaprosić na kolację - powiedział brytyjskiemu dziennikowi jego informator.

Asad będzie leczył Rosjan?

Czym zajmuje się były syryjski przywódca, przebywający "w złotej klatce" w Rosji? Według przyjaciela rodziny Asad - z wykształcenia lekarz okulista - postanowił odświeżyć swoją wiedzę i uczęszcza obecnie na zajęcia z okulistyki. - Uczy się rosyjskiego i doskonali umiejętności okulistyczne - przekazało źródło "Guardiana".

- On oczywiście nie potrzebuje pieniędzy, to jego pasja. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Syrii regularnie praktykował okulistykę w Damaszku - dodało to samo źródło, sugerując, że docelowymi klientami Asada mogą być przedstawiciele zamożnej moskiewskiej elity.

Nowe życie rodziny dyktatora

Baszar al-Asad z żoną Asmą i dziećmi w Aleppo, 2022 r.
Baszar al-Asad z żoną Asmą i dziećmi w Aleppo, 2022 r.
Źródło: AFP/East News

Co się dzieje z żoną i dziećmi byłego dyktatora? Cierpiącej na białaczkę byłej pierwszej damie Syrii Asmie al-Asad w ustabilizowaniu stanu zdrowia pomóc miała kuracja prowadzona pod nadzorem rosyjskich służb bezpieczeństwa - twierdzi źródło znające szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia Asad. 

Dzieci pary rzekomo przystosowały się do nowego życia "bez większych zakłóceń". Przyjaciel rodziny, na którego powołuje się "Guardian", twierdzi, że dzieci wraz z matką "spędzają większość czasu na zakupach, wypełniając swój nowy rosyjski dom luksusowymi towarami", a jednocześnie "nadal są w szoku" i "przyzwyczajają się do życia bez statusu pierwszej rodziny".

Syria pod rządami Baszara al-Asada

Syria przez ponad pół wieku znajdowała się pod rządami Asadów. W 1970 roku w wyniku puczu wojskowego do władzy doszedł Hafiz al-Asad, a po jego śmierci w 2000 roku rządy objął jego syn Baszar. Gdy wiosną 2011 roku w kraju rozpoczęły się protesty, do których ludzi zachęciło powodzenie "arabskiej wiosny" w Tunezji i Egipcie, dyktator nakazał wojsku brutalne stłumienie demonstracji, co tylko zaogniło sytuację. Od lutego 2012 roku reżim w Damaszku znalazł się w międzynarodowej izolacji (z wyjątkiem Rosji i Chin). Stało się tak po ataku rakietowym wojsk rządowych na zbuntowane miasto Hims.

Wojna domowa i związany z tym chaos spowodował masową ucieczkę setek tysięcy syryjskich cywilów za granicę. W ciągu 14 lat 620 tys. osób straciło życie, a prawie 14 milionów osób przesiedlono - przekazał "Guardian" w poniedziałek. Al-Asad uciekł z Syrii w nocy z 7 na 8 grudnia, gdy do Damaszku weszły zbrojne oddziały jego przeciwników.

51 min
W dwa tygodnie obalił sadystyczną dyktaturę. Kim naprawdę jest prezydent Syrii?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W dwa tygodnie obalił sadystyczną dyktaturę. Kim naprawdę jest prezydent Syrii?

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //az

Źródło: The Guardian, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
