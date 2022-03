Na Słowację trafią trzy systemy Patriot w zamian za przekazanie Ukrainie systemu S-300

Holandia dostarczy na Słowację system Patriot w zamian za system przeciwlotniczy S-300, który Bratysława zamierza wysłać na Ukrainę. Dwa systemy Patriotów mają przekazać Słowakom Niemcy. Amerykański system Patriot jest przeznaczony jest do zwalczania samolotów, śmigłowców oraz bezzałogowych statków powietrznych, a także pocisków rakietowych.

W środę Słowacja wstępnie zgodziła się wysłać na Ukrainę swój system przeciwlotniczy S-300, ale domagała się zapewnień, że jeśli przekaże swe uzbrojenie Ukrainie, to zostanie ono szybko zastąpione.

Patriot to amerykański rakietowy system ziemia-powietrze, instalowany na mobilnej platformie samochodowej. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w końcowej fazie ataku wroga. System przeznaczony jest do zwalczania samolotów, śmigłowców oraz bezzałogowych statków powietrznych, a także pocisków rakietowych. Może służyć także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.