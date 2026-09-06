Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po faktach

Nadchodzą nowe Niemcy? Robert Biedroń: bardzo niebezpieczna sytuacja

|
AfD
Biedroń: nie ma się z czego cieszyć, że neofaszyści wygrają wybory
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie ma się z czego cieszyć, że neofaszyści wygrają wybory - powiedział Robert Biedroń w "Faktach po Faktach" w TVN24. Podsumował wstępne wyniki wyborów w niemieckim landzie Saksonii-Anhalcie. Europoseł Lewicy komentował też wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zdradził, że "dostał konkretne zadanie".

Według sondażu exit poll, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44 procent w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Nie jest jasne, czy ugrupowanie będzie mogło samodzielnie rządzić w landzie, ale wynik ten jest ponad dwa razy wyższy od poparcia dla rządzącej w Niemczech CDU Friedricha Merza.

Europoseł Lewicy Robert Biedroń zwrócił uwagę w "Faktach po Faktach" w TVN24, że rosnące poparcie dla skrajnej prawicy dotyczy również innych państw Europy.

- To pokazuje, że my musimy łączyć siły. Dzisiaj idzie brunatna fala nie tylko w Niemczech, nie tylko we Francji, w wielu innych krajach, także w Polsce. Prawica w Polsce ma ponad 50 procent, jeżeli zsumujemy całe poparcie w niektórych sondażach, więc to jest naprawdę przerażające - mówił.

OGLĄDAJ: Mówią o nim: niemiecki Trump. "Widzę ludzi zapatrzonych w faszyzm"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Biedroń o AfD: nie ma się z czego cieszyć, że neofaszyści wygrają wybory

Prowadzący Piotr Kraśko pytał gościa TVN24, czy wynik AfD oznacza nowe Niemcy i rewolucję w Europie. - Ta brunatna fala łatwo wznieca ogień. Tylko że później ten ogień będzie ciężko ugasić. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo stają przeciwko sobie egoizmy narodowe - ocenił Biedroń.

Wymieniał też niektóre z postulatów Alternatywy dla Niemiec.

- Uruchomienie ponowne gazociągu Nord Stream, powrót do biznesu "as usual" z Rosją, wyrzucenie imigrantów z kraju, ograniczenie ich praw. Osłabienie euro, co będzie skutkowało także reperkusjami wobec Polski. 28 procent eksportu Polski jest do Niemiec. My za to zapłacimy cenę - powiedział i podkreślił, że "to bardzo niebezpieczne".

Europoseł ocenił, że "każdy, kto cieszy się dzisiaj z wygranej AfD, wcześniej czy później zapłaci cenę własnym portfelem oraz nie ma się z czego cieszyć, że neofaszyści wygrają wybory".

- To wcale nie oznacza też, że jeżeli oni wygrają wybory w Niemczech i dzisiaj zwolennicy Brauna czy Konfederacji otwierają szampana i cieszą się z tego, że Polska będzie miała dobre relacje z nimi, bo oni nienawidzą Polski, nienawidzą wszystkiego, co nie jest nienacjonalistyczne, co jest pozaniemieckie - przekonywał Biedroń.

Eurodeputowany przyznał, że "brzydki zapach brunatnej fali roznosi się także po Parlamencie Europejskim", ale "mimo wszystko nadal rządzimy".

W kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w Polsce polityk Lewicy zadeklarował, że jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu, ale nie wyklucza "żadnego scenariusza".

Biedroń: Berek dostał konkretne zadanie, które zacznie realizować

Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze niedawno był ministrem do spraw wdrażania polityki rządu, a jego kandydatura do TK wzbudziła kontrowersje również wśród koalicjantów.

Według Biedronia, wejście Berka do TK będzie "przełomowe". - Jest plan na to, żeby oddać Trybunał Konstytucyjny Polakom. Jak się spotkamy za rok, to będziemy mówili o niezawisłym Trybunale i niezależnych sędziach. Najważniejsze, żeby oddać ten Trybunał Polakom, nie politykom - mówił polityk Lewicy.

- Nie zdradzi pan tego planu? - dociekał Kraśko. - Zobaczy go pan w najbliższych tygodniach. To będą wydarzenia, które szybko się będą już rozgrywały (...) pan Berek dostał konkretne zadanie, które zacznie realizować - zapowiedział.

OGLĄDAJ: Robert Biedroń, dr Małgorzata Bonikowska, Jerzy Marek Nowakowski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Reakcje posłów PiS po wystąpieniu premiera
W kuluarach
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
41 min
pc
Prezes rozwiewa wątpliwości
Szkło kontaktowe
Udostępnij:
Tagi:
NiemcyAfDRobert BiedrońMaciej BerekKoalicja 15 październikaLewicaTrybunał Konstytucyjny
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk o "tryumfie" AfD. "Tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć"
Świat
Pochmurny dzień, burza
Upał, burze i silny deszcz. Tu możliwe są ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Imponująca seria Lecha. Raków nie podnosi się z dna
EUROSPORT
imageTitle
Trener zaskoczył po porażce. "Trudno będzie ponownie grać o medal"
EUROSPORT
GettyImages-2293373384
Kosmiczny mecz. Tie-break zadecydował o złocie mistrzostw Europy
EUROSPORT
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
METEO
imageTitle
Sabalenka nie dała szans kolejnej rywalce. Jest w ćwierćfinale
EUROSPORT
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
METEO
kair egipt - Curioso Photography shutterstock_2265041061_1
Kara śmierci dla członków gangu. Wśród nich gwiazda telewizji
Świat
imageTitle
Łzy i ogromny smutek Polek. "Może to jeszcze nie ten rok"
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona błyszczy. Czwarte zwycięstwo z rzędu
EUROSPORT
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
METEO
Tak miały wyglądać 96. urodziny amerykańskiego aktora. Zdjęcie tego nie dowodzi
FAŁSZ"Niezła ekipa" na urodzinach Eastwooda. Ale coś nie pasuje
Gabriela Sieczkowska
Wieczór wyborczy AfD
"Historyczny" wynik skrajnej prawicy
Świat
Jared Kushner, Steve Witkoff, Wołodymyr Zełenski
Zełenski po rozmowach. "Musimy zobaczyć, co na to powie Rosja"
Świat
Pożar w Tyńcu Małym (Dolnośląskie)
Pożar składu palet pod Wrocławiem
Wrocław
imageTitle
Van Aert znów wielki na Vuelta a Espana
EUROSPORT
imageTitle
Antonelli z historycznym sukcesem w Grand Prix Włoch
EUROSPORT
Na DK15 zderzyły się dwie osobówki
Zderzenie czołowe dwóch aut. Ranni
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Polki czwartą drużyną mistrzostw Europy. Serbki pokazały klasę
EUROSPORT
Roman Ż. doprowadzony do prokuratury w Katowicach
Służby "przyspieszyły" działania. Wiadomo, gdzie planował uciec Roman Ż.
Polska
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
METEO
imageTitle
Wraca Liga Mistrzów, wraca Marciniak. Posędziuje Polakom
EUROSPORT
fogo
Autobus z dziećmi runął do wąwozu
Świat
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Producent Jaguara planuje zwolnienia? Trudna sytuacja spółki
BIZNES
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
METEO
Lotnisko London Gatwick
Bez taryfy ulgowej przy kontrolach granicznych. Co czeka podróżnych?
BIZNES
Wymiana oświetlenia w pociągach metra
Nowość w pociągach metra
WARSZAWA
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym
"Jeśli wydaje ci się, że fale są duże, to znaczy, że takie są"
METEO
POLICJA POLSKA NOC
Pod mostem znaleziono ciało. Cztery osoby zatrzymane. Trzeźwieją
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica