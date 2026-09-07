Ciężarówka uderzyła w drzewo. Kilkanaście minut reanimacji kierowcy
Do zdarzenia doszło około godziny 7.45 na drodze krajowej 83 w miejscowości Baszków pomiędzy Wartą i Sieradzem. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem samochodu ciężarowego.
Baszków. Ciężarówka uderzyła w drzewo
Jak informuje łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Droga krajowa nr 83 w miejscu zdarzenia jest zablokowana. - Trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa kierującego ciężarówką - przekazał po godzinie 8 brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.
Po godzinie 9 przekazał, że ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe u kierowcy. - Został zabrany do szpitala - poinformował strażak.
Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policja.
Źródło: tvn24.pl