Koniec "planu B". Boris Johnson zapowiada zniesienie restrykcji w Anglii

Składając w Izbie Gmin sprawozdanie z dotychczasowej walki z pandemią, Boris Johnson poinformował, że zalecenie pracy z domu zostaje wycofane od teraz, zaś certyfikaty covidowe oraz nakaz noszenia maseczek ochronnych w niemal wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych zostaną zniesione od przyszłego czwartku, 27 stycznia. W przypadku maseczek w klasach szkolnych będzie to już w najbliższy czwartek, 20 stycznia. Te trzy elementy stanowiły covidowy "plan B", który został wprowadzony w Anglii na początku grudnia w związku z pojawieniem się wariantu omikron.

Liczba zakażeń spada

Jak mówił brytyjski premier, liczba nowych zakażeń koronawirusem spada w całym kraju, a szczyt fali wywołanej wariantem omikron prawdopodobnie już minął, co oznacza, że można teraz złagodzić restrykcje. Johnson powiedział, że nadal będzie obowiązywało zalecenie, aby nosić maseczki w zamkniętych i zatłoczonych przestrzeniach, ale nadszedł czas, aby "zaufać osądowi" społeczeństwa w sprawie stosowania się do tego. Wyjaśnił również, że organizatorzy imprez masowych mogą wymagać od uczestników certyfikatów covidowych, ale będzie to już wyłącznie ich decyzja.