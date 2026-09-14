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Świat

Radosław Sikorski o Władimirze Putinie: popełnia błąd

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Władimir Putin
Radosław Sikorski: Polska i Ukraina odmawiają Rosji dominowania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / EPA / PAP
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Putin prowadzi z nami wojnę już od dekady i zbyt długo nie przyjmowaliśmy tego do wiadomości, ale teraz już tak - powiedział Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN. Szef MSZ ocenił, że przywódca Rosji "popełnia błędy, atakując Europę Wschodnią, Wielką Brytanię i Niemcy".

Radosław Sikorski będzie gościem w programie "Tak jest" o godzinie 18.30. Oglądaj w TVN24 lub w TVN24+

- Myślę, że Putin fundamentalnie nie rozumie psychologii demokracji. Sądził, że nie ruszymy palcem, kiedy dokona inwazji. Ruszyliśmy i powoli zdajemy sobie sprawę z zagrożenia. Putin prowadzi z nami wojnę już od dekady i zbyt długo nie przyjmowaliśmy tego do wiadomości, ale teraz już tak - powiedział Sikorski w wywiadzie dla CNN.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

- Sądzę, że on popełnia błędy, atakując nas w Europie Wschodniej, ponieważ daje argumenty na rzecz bardzo dużych budżetów obronnych. I popełnia także błąd, atakując niedawno Wielką Brytanię i Niemcy, ponieważ to przekonuje wszystkich, że to nie jest wschodnioeuropejski problem. To jest problem całej Europy. Więc teraz zmobilizował nas, byśmy to zrozumieli, że stawką jest tu nasza przyszłość - dodał.

Radosław Sikorski o wsparciu Ukrainy

Zapytany, czy Europa da radę utrzymywać większość kosztów wsparcia Ukrainy na dłużej, szef polskiego MSZ przypomniał, iż od stycznia 2025 roku Europa ponosi te koszty w całości i podkreślił, że to inwestycja w bezpieczeństwo.

- To kosztuje wiele, ale odstraszanie Putina po tym, gdyby podbił Ukrainę, byłoby jeszcze bardziej kosztowne. Zatem osobiście sądzę, że jest to dobra inwestycja - zauważył.

Sikorski sceptycznie odniósł się do tego, czy Putin może być skłonny do kompromisu.

- Jego pierwotne cele wojenne były niezwykle ambitne, zasadniczo przywrócenie Związku Sowieckiego i Rosji jako globalnego supermocarstwa. On później zobaczył, że to jest nie do osiągnięcia i chciał uczynić Ukrainę swego rodzaju trzeciorzędną potęgą bez dostępu do morza. To już jest nierealne. On nie podbije Ukrainy, więc teraz próbuje uratować cokolwiek z tej bezsensownej, zbrodniczej wojny, wysuwając żądania do całego Donbasu - mówił.

Podkreślił, że nie zamierza spekulować na temat możliwego kompromisu w celu zakończenia wojny, ale zaznaczył, że wszelkie ewentualnie bolesne decyzje Ukraina musi podejmować sama i kierując się własnym interesem.

Radosław Sikorski: wtedy możemy mieć warunki do zawieszenia broni

Ocenił, że Putin ma jeszcze w ręku dwie karty: możliwość przeprowadzonej po cichu lub niezbyt po cichu mobilizacji oraz ostrą zimę.

- On może sobie wyobrażać, że jeśli wrzuci kolejne pół miliona nieszczęsnych Rosjan do maszynki do mięsa, wtedy front wreszcie pęknie. Nie pęknie. I liczy na naprawdę ostrą zimę. On niszczy cywilne elektrownie, w tym ciepłownie terenowe, i wyobraża sobie, że jeśli ukraińskie miasta opustoszeją na zimę, to ostatecznie złamie ukraińską wolę do oporu. To także jest iluzja, ponieważ to nie wpływa właściwie na zdolności sił zbrojnych do utrzymywania strefy śmierci na linii frontu - wyjaśnił.

- Zatem sądzę, że jeśli obie te karty okażą się niewystarczające, wtedy możemy, mam nadzieję, mieć warunki do zawieszenia broni i poważne negocjacje jakoś w przyszłym roku - dodał Sikorski.

Źródło: PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosjaWładimir PutinWielka BrytaniaNiemcyUkrainaWojna w Ukrainie
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