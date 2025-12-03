Sikorski: nie istnieje już Rada NATO-Rosja Źródło: TVN24

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinfomował w środę po spotkaniu szefów MSZ Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, że decyzją sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego "nie istnieje już Rada NATO-Rosja i nie istnieje tak zwany 'Akt Stanowiący' Rady NATO-Rosja".

- To jest coś, o co kolejne polskie rządy zabiegały, a teraz stało się faktem. To były instytucje tworzone w czasach, gdy wydawało się, że bezpieczeństwo europejskie można tworzyć z Rosją. Te czasy, decyzjami rosyjskimi o inwazjach, minęły. Dzisiaj tworzymy bezpieczeństwo europejskie przeciwko Rosji i znalazło to wreszcie swój instytucjonalny wyraz - mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Rada NATO-Rosja powstała w 2002 roku, a "Akt Stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa" podpisano podczas szczytu NATO w Paryżu w 1997 roku.

Sikorski: liczyłem na lepszą współpracę z prezydentem Nawrockim

Sikorski był pytany, czy otrzymał odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nominacji ambasadorskich. Szef MSZ w odpowiedzi zaprzeczył. Dodał, że 40 wniosków o nominacje ambasadorskie zostało złożonych zgodnie z prawem. Podkreślił, że kandydaci przeszli pełną procedurę, przewidzianą przez - jak mówił - "PiS-owską ustawę". Wymaga ona m.in. zatwierdzenia kandydata przez Konwent Służby Zagranicznej, w którym znajduje się przedstawiciel prezydenta.

Minister przyznał, że "liczył na lepszą współpracę" z Nawrockim i że po spotkaniu, które odbyli, wydawało się, że "wszystko idzie w dobrym kierunku". Przypomniał, że poprzedni prezydent Andrzej Duda podpisał około 20 nominacji, a prezydent Nawrocki do tej pory żadnej.

- Nie mam ani jednego podpisu i jeszcze (są) oskarżenia jego doradców, jakobym to ja blokował porozumienie - mówił szef MSZ.

Sikorski o kandydaturze Najdera na ambasadora USA

Argumentując wysunięcie kandydatury Jacka Najdera na polskiego ambasadora w USA, szef MSZ zaznaczył, że to "zawodowy dyplomata". - Niech to świadczy o mojej intencji powrotnej profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Odziedziczyłem resort, w którym większość dyplomatów na szczeblu ambasadora była spoza służby zagranicznej, była partyjna. Przywracam profesjonalizm polskiej służby zagranicznej - podkreślił Sikorski.

- Pan ambasador Jacek Najder jest nie tylko ambasadorem tytularnym, (czyli posiada - przyp. red.) najwyższy stopień dyplomatyczny, ale ma w pełni podpisaną nominację od prezydenta Andrzeja Dudy i już poprzednio był ambasadorem, służąc różnym rządom. To jest osoba o najwyższym profesjonalizmie, państwowiec, który byłby równie lojalny wobec wszystkich ośrodków władzy - kontynuował.

Z opublikowanego we wtorek listu Sikorskiego do Nawrockiego wynika, że szef MSZ zaproponował na stanowisko ambasadora RP w USA Jacka Najdera, obecnego stałego przedstawiciela Polski przy NATO. Obecnie polską placówką dyplomatyczną w Waszyngtonie kieruje Bogdan Klich jako chargé d'affaires.

