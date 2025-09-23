Logo strona główna
Świat

Rada Północnoatlantycka o "coraz bardziej nieodpowiedzialnym zachowaniu Rosji"

Kwatera Główna NATO
Rosja testuje czy prowokuje? "Jedno i drugie"
Źródło: TVN24
Wtargnięcie rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną wpisuje się w "szerszy schemat coraz bardziej nieodpowiedzialnego zachowania Rosji" - oceniła Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO.

We wtorek rano prośbę Estonii - zgodnie z artykułem 4. Traktatu Północnoatlantyckiego - zebrała się Rada Północnoatlantycka. Spotkanie miało na celu skonsultować się i stanowczo potępić naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję 19 września. Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie generał Alexus Grynkewich poinformował radę o incydencie, w którym trzy uzbrojone rosyjskie samoloty MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną i pozostawały w niej przez około 12 minut.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Trump: jeszcze nie mam informacji

Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Trump: jeszcze nie mam informacji

"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje

"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje

Polska

"To wtargnięcie wpisuje się w szerszy schemat coraz bardziej nieodpowiedzialnego zachowania Rosji" - napisano w opublikowanym tego dnia komunikacie.

To już drugie spotkanie Rady Północnoatlantyckiej

Jak przypomniano, jest to już drugie spotkanie Rady Północnoatlantyckiej w ciągu dwóch tygodni, zgodnie z artykułem 4. 10 września przeprowadzono konsultacje w odpowiedzi na masowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

"Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za te działania, które mają charakter eskalacyjny, grożą błędną oceną sytuacji i zagrażają ludzkiemu życiu. Muszą się one zakończyć. Reakcja NATO na lekkomyślne działania Rosji będzie nadal zdecydowana" - czytamy w oświadczeniu.

Są chlubą Francji, teraz stacjonują w Polsce. "W gotowości 24/7"
Są chlubą Francji, teraz stacjonują w Polsce. "W gotowości 24/7"

Polska

Poinformowano, że 12 września NATO uruchomiło misję "Wschodnia Straż", aby wzmocnić Sojusz na całej wschodniej flance. "Rosja nie powinna mieć wątpliwości: NATO i sojusznicy, zgodnie z prawem międzynarodowym, wykorzystają wszystkie niezbędne środki wojskowe i pozamilitarne, aby się bronić i odstraszać wszelkie zagrożenia ze wszystkich kierunków" - zapewniono. W komunikacie zaznaczono też, że zobowiązanie członków Sojuszu z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego o zobowiązaniu krajów NATO do kolektywnej obrony "jest niezachwiane".

pc

NATO: siła na lądzie

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Drop of Light/Shutterstock

NATO Estonia Rosja Konflikty zbrojne Rosji Polityka zagraniczna Rosji
