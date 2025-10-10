Przez pięć godzin słuchali "Sto lat". Dla sąsiadów szkoły to była bezsenna noc

Hiszpania: mieszkańcy w środku nocy usłyszeli "sto lat" Źródło: Bomberos Murcia

W środę nad ranem przed szkołą w Javalí Viejo, na przedmieściach hiszpańskiej Murcji, pojawili się strażacy. Odpowiedzieli na nietypowe wezwanie od pobliskich mieszkańców, których sen przez kilka godzin zakłócał śpiew dziecięcego chórku, wykonującego "Cumpleaños feliz", czyli hiszpańskie "Sto lat".

Według zgłaszających, muzyka zaczęła grać około godziny 23.00 i nie ucichła aż do 4.30, gdy na miejscu pojawili się strażacy, którzy później opublikowali nagranie z interwencji.

Winną całej sytuacji okazała się awaria szkolnego systemu nagłośnienia, przez którą zapętlona melodia wydobywała się z głośników przez ponad 5 godzin. Pomogło odłączenie systemu od zasilania.

