Świat

Przez pięć godzin słuchali "Sto lat". Dla sąsiadów szkoły to była bezsenna noc

strazacy hiszpania stolat
Hiszpania: mieszkańcy w środku nocy usłyszeli "sto lat"
Źródło: Bomberos Murcia
Dziecięcy śpiew, wykonujący hiszpańskie "Sto lat", przez kilka godzin zakłócał sen mieszkańców Murcji. Na nietypowe wezwanie do lokalnej szkoły odpowiedzieli strażacy, którzy w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z interwencji

W środę nad ranem przed szkołą w Javalí Viejo, na przedmieściach hiszpańskiej Murcji, pojawili się strażacy. Odpowiedzieli na nietypowe wezwanie od pobliskich mieszkańców, których sen przez kilka godzin zakłócał śpiew dziecięcego chórku, wykonującego "Cumpleaños feliz", czyli hiszpańskie "Sto lat".

Według zgłaszających, muzyka zaczęła grać około godziny 23.00 i nie ucichła aż do 4.30, gdy na miejscu pojawili się strażacy, którzy później opublikowali nagranie z interwencji.

Winną całej sytuacji okazała się awaria szkolnego systemu nagłośnienia, przez którą zapętlona melodia wydobywała się z głośników przez ponad 5 godzin. Pomogło odłączenie systemu od zasilania.

"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami

"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami

Awaria zasilania w metrze

Awaria zasilania w metrze

Autorka/Autor: ms/ft

Źródło: Reuters, EFA

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

