Ostrzegał przed "poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa". Minister odwołany

Joaw Galant wystąpił niedawno z oświadczeniem, w którym wezwał premiera Benjamina Netanjahu do wstrzymania prac nad kontrowersyjnymi zmianami w sądownictwie. "Podział w narodzie przeniknął głęboko do sił zbrojnych i do osób stojących wysoko w strukturach sił obronnych - to wyraźne i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. Nie pozwolę na to" - powiedział minister obrony, cytowany w sobotę przez "Jerusalem Post". Zaapelował też o wypracowanie kompromisu i zwrócił się do opozycji, by powstrzymała strajki rezerwistów sił zbrojnych i protesty przeciwko rządowi.