Opozycja bojkotuje posiedzenie, nie przyjęła mandatów. Przed gmachem protest

Do udziału w posiedzeniu zarejestrowało się 88 deputowanych w 150-osobowej izbie. Sesję bojkotują przedstawiciele opozycji, którzy ogłosili, że nie obejmą mandatów. Na sali posiedzeń pojawił się lider rządzącej od 2012 roku partii Gruzińskie Marzenie, miliarder Bidzina Iwaniszwili - relacjonuje serwis Echo Kawkaza.

MSW Gruzji ostrzegło w niedzielę, że w przypadku próby zablokowania parlamentu podczas poniedziałkowej demonstracji "podjęte zostaną odpowiednie kroki". Resort podkreślił, że od października budynek parlamentu znajduje się na liście obiektów o znaczeniu strategicznym, a za ich blokowanie grozi odpowiedzialność karna. Ostrzeżono, że za takie działania można trafić do więzienia. Prezydentka oceniła, że to "rosyjski styl rządzenia".

Po raz pierwszy na inauguracyjne posiedzenie nie zaproszono zagranicznych ambasadorów akredytowanych w Gruzji. - Udział ambasadorów w tym procesie nie jest ważny, to sprawa państwa. To święto gruzińskiego narodu i tylko gruziński naród powinien świętować pierwszą sesję swojego parlamentu - oznajmił jego przewodniczący Szalwa Papuaszwili. Jak dodał, ma to "zminimalizować nieprawidłowe oddziaływanie cudzoziemców".