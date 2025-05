Zełenski w Pradze. Wizytę utrzymywano w tajemnicy

Brawa po wyjściu Zełenskiego z Bazyliki Świętego Piotra Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w niedzielę Pragę. W planach ma spotkanie z czeskim prezydentem Petrem Pavlem. Wizyta ma potrwać dwa dni i do przylotu trzymano ją w ścisłej tajemnicy.

Na lotnisku w Pradze Wołodymyra Zełenskiego powitał minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky, który nazwał ukraińskiego prezydenta przywódcą wolnego świata. Zełenskiemu podczas wizyty towarzyszy żona Ołena.

Kolejna wizyta w Czechach

To druga wizyta Zełenskiego w Czechach. Był on w Pradze w 2023 roku i dziękował za czeską pomoc dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję, w tym za dostawy uzbrojenia pochodzącego z arsenałów ministerstwa obrony. Przestrzegał też przed skutkami rosyjskich działań dezinformacyjnych.

Pavel i Zełenski widzieli się także podczas wizyty czeskiego prezydenta w marcu w Kijowie. Planowali kolejne spotkanie przy okazji szczytu Trójmorza w Warszawie, ale ostatecznie prezydent Ukrainy uczestniczył w nim tylko przez łącza wideo.

Petr Pavel o wojnie w Ukrainie i decyzji Polski i Słowacji o przekazaniu myśliwców MiG-29 Źródło: TVN24

Wizyta w tajemnicy

Przylot Zełenskiego do Pragi trzymano do ostatniej chwili w ścisłej tajemnicy. Dziennikarze dostali informacje, że prezydent Pavel przyjmie w niedzielę "zagraniczną głowę państwa". Jednocześnie podano, że praskie Wzgórze Zamkowe (Hradczany) będzie zamknięte dla odwiedzających turystów do godz. 16.30 w niedzielę. To właśnie na praskim Zamku mają spotkać się Zełenski i Pavel.

O tym, że wizyta będzie kontynuowana w poniedziałek poinformowano dopiero po wylądowaniu samolotu prezydenta Ukrainy w Pradze. W drugim dniu pobytu w czeskiej stolicy Zełenski spotka się z premierem Petrem Fialą oraz szefami obu izb parlamentu.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo