Świat

Nawrocki w ONZ o sztucznej inteligencji i "nowym cyberpolu bitwy"

Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na forum RB ONZ
Nawrocki: Wojsko Polskie jest gotowe do tego, aby zawsze reagować odpowiednio na łamanie polskiej granicy
Prezydent Karol Nawrocki, wypowiadając się na forum ONZ na temat rozwoju sztucznej inteligencji, przekazał, że Polska jest celem coraz intensywniejszych cyberataków Rosji, a AI może być naszą tarczą. Prezydent opowiedział się za ustanowieniem standardów użycia AI przez Radę Bezpieczeństwa.

Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zwrócił uwagę, że "dziś naszemu bezpieczeństwu zagrażają nie tylko czołgi i rakiety, ale także cyberataki, kampanie dezinformacyjne, wykorzystywanie tak zwanych deep fake'ów i manipulacje w przestrzeni informacyjnej". - To również nowoczesna broń, bardzo różniąca się od konwencjonalnej - dodał.

- W ostatnich latach Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stała się celem coraz intensywniejszych ataków ze strony wrogich państw, głównie Rosji. Jesteśmy atakowani każdego dnia - podkreślił. - Warto wspomnieć, że tylko w ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 100 tysięcy incydentów. Wierzę, że sztuczna inteligencja może być naszą tarczą na tym nowym cyberpolu bitwy i dać nam realną przewagę - dodał.

Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski
Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski

Nawrocki: ONZ może stać się liderem w opracowywaniu zasad

Prezydent zapewnił, że Polska nie zamierza przyglądać się rewolucji technologicznej z boku. Zwrócił przy tym uwagę na polskie startupy i udział polskich naukowców w międzynarodowych projektach oraz podpisaną przez niego w sierpniu inicjatywę ustawodawczą o utworzeniu Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych. Opowiedział się też za tym, by w wyznaczaniu zasad użycia i rozwoju AI przewodnią rolę odgrywała Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na forum RB ONZ
Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na forum RB ONZ
Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

- W Polsce jesteśmy w pełni świadomi, że aby sztuczna inteligencja rzeczywiście służyła pokojowi i globalnemu rozwojowi, musi opierać się na czymś więcej niż tylko technologii. Musi opierać się na przejrzystych zasadach, zgodnych z etyką człowieka i regulacjami międzynarodowymi - podkreślił.

- Potrzebujemy forum, na którym państwa będą mogły dzielić się doświadczeniami w odpowiedzialnym wdrażaniu sztucznej inteligencji, w tym w sektorze bezpieczeństwa i obrony. Uważam, że Rada Bezpieczeństwa może stać się liderem w opracowywaniu zasad dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w konfliktach zbrojnych i egzekwowaniu standardów ograniczających jej użycie przeciwko ludziom - mówił dalej.

USA przeciwko nadmiernym regulacjom AI

Stanowisko Polski w tej sprawie było podobne do większości państw europejskich, lecz odmienne od tego zaprezentowanym przez doradcę ds. technologii prezydenta USA Donalda Trumpa, Michaela Kratsiosa, który opowiedział się przeciwko nadmiernym regulacjom AI i "centralizacji" tych zasad.

- Całkowicie odrzucamy wszelkie wysiłki organów międzynarodowych zmierzające do zapewnienia scentralizowanej kontroli i globalnego zarządzania sztuczną inteligencją - powiedział przedstawiciel USA.

Kratsios podkreślił, że nadmierne regulacje tłumią jedynie innowacje i "zwiększają ryzyko, że narzędzia te zostaną wykorzystane do tyranii i podbojów". Przyznał jednak, że niewłaściwe wykorzystanie systemów AI może wywołać skutki destabilizujące i "wzmocnić systemy kontroli politycznej i inżynierii społecznej".

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Organizacja Narodów ZjednoczonychKarol NawrockiSztuczna inteligencjaAI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica