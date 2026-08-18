Świat Donald Trump opublikował mapę. Na niej "nowe terytorium USA" Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Trump: chcę dać Iranowi ostatnią szansę Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

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Donald Trump opublikował we wtorek na platformie Truth Social grafikę przedstawiającą Zatokę Perską i Zatokę Omańską. U góry umieszczono napis: "NEW U.S. Territory", czyli "NOWE terytorium USA". Granatowym okręgiem zaznaczono na mapie cieśninę Ormuz.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Trump o cieśninie Ormuz. "Mamy całkowitą kontrolę"

W ubiegły piątek Trump w czasie przemówienia w Nowym Jorku zapowiedział, że "wkrótce ogłosi cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych". Mówił o tym również w poniedziałek w Gabinecie Owalnym. - Kontrolujemy ją [cieśninę - red.] dzięki blokadzie. Podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium [USA]. Możemy to zrobić. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną - powiedział mediom.

- Oni [Irańczycy - red.] mogą jednak sprawiać problemy. Mogą umieścić minę w wodzie, a ludzie nie lubią, kiedy miny trafiają w ich warte miliard dolarów statki i tak dalej. Ale blokada okazała się bardzo skuteczna - przekonywał.

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Iran stawia warunki

Główny negocjator Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył we wtorek, że Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie wypełnią podpisanego w czerwcu wstępnego porozumienia rozejmowego - poinformowała agencja Reutera, powołując się na irańskie media państwowe. Wymienione przez Ghalibafa warunki to m.in. zniesienie blokady irańskich portów, zniesienie sankcji na ropę, uwolnienie zamrożonych aktywów Teheranu oraz zaprzestanie gróźb i operacji wojskowych na wszystkich frontach.

Najpierw porozumienie, później ataki w cieśnienie Ormuz

17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie, zakładające między innymi odblokowanie Ormuzu. Na początku lipca Iran zaczął ponownie atakować statki, które nie podporządkowały się narzuconym przez to państwo zasadom. Doszło do kolejnej eskalacji. 7 lipca prezydent Donald Trump oświadczył, że porozumienie nie obowiązuje.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Osmańską i Morzem Arabskim. Jest kluczowym szlakiem eksportu ropy i skroplonego gazu wydobywanych w okolicznych państwach. Iran zablokował ten szlak, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez Stany Zjednoczone i Izrael. USA nałożyły z czasem blokadę na irańskie porty.

Blokada Ormuzu przyczyniła się do gwałtownego zmniejszenia eksportu surowców z państwa Zatoki Perskiej, wywołując wzrost cen na światowych rynkach.