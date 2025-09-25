Logo strona główna
Świat

Odmówiono mu wizy, ale przemówienie wygłosił

Mahmud Abbas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku
Operacja lądowa Izraela na Gazę
Źródło: TVN24, Reuters
- Pomimo wszystkiego, co wycierpiał nasz naród, odrzucamy to, co Hamas zrobił 7 października (2023 roku) - powiedział prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas w czwartek przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jednocześnie upomniał się o los Palestyńczyków, którzy "mierzą się z ludobójczą wojną, zniszczeniami, głodem i przesiedleniami" ze strony Izraela.
Kluczowe fakty:
  • W Nowym Jorku trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  • W czwartek zdalnie wystąpił prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Skrytykował atak Hamasu z 7 października i podkreślił, że Palestyńczycy są ofiarami ludobójstwa. 
  • Polityk podziękował też światowym przywódcom, którzy w ostatnich dniach formalnie uznali państwowość Palestyny. 

89-letni prezydent Autonomii Palestyńskiej przemawiał podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponieważ władze amerykańskie odmówiły mu wizy, jego wystąpienie zostało wygłoszone zdalnie. 

Mahmud Abbas upomniał się o los mieszkańców Strefy Gazy, "mierzących się z ludobójczą wojną, zniszczeniami, głodem i przesiedleniami" ze strony Izraela. Dodał, że to, czego dopuszcza się Izrael, "to nie tylko agresja, ale zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, która zostanie zapisana na kartach historii i sumienia ludzkości jako jedna z największych tragedii humanitarnych XX i XXI wieku".

Mahmud Abbas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku
Mahmud Abbas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku
Źródło: EPA

Prezydent Autonomii Palestyńskiej potępił Hamas....

- Pomimo wszystkiego, co wycierpiał nasz naród, odrzucamy to, co Hamas zrobił 7 października (2023 r.). Te działania, których celem byli izraelscy cywile, i porywanie ich jako zakładników, nie reprezentują narodu palestyńskiego ani jego słusznej walki o wolność i niepodległość - podkreślił Abbas. 

Rządzący Strefą Gazy Hamas zaatakował 7 października 2023 r. Izrael, zabijając około 1200 osób. Stało się to początkiem trwającej wojny w Strefie Gazy, w której zginęło ponad 65,5 tys. Palestyńczyków. Prezydent zapewnił, że Autonomia Palestyńska jest gotowa do przejęcia "całkowitej odpowiedzialności" za powojenną Strefę Gazy. Podkreślił, że Hamas musi złożyć broń i nie będzie odgrywał żadnej roli w przyszłych rządach.

Przywódca Autonomii, zarządzającej Zachodnim Brzegiem Jordanu, reprezentuje partię Fatah, która od lat jest skłócona z bardziej radykalnym Hamasem. Izrael nie zgadza się, by w powojennych rządach w Strefie Gazy brały udział zarówno Hamas, jak i Autonomia. Plany państw arabskich i Francji przewidują udział Autonomii, ale z zaznaczeniem, że musi ona zostać zreformowana. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Netanjahu: Zostaliście ostrzeżeni. Uciekajcie

Netanjahu: Zostaliście ostrzeżeni. Uciekajcie

Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń

Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń

Justyna Zuber

...i podziękował zachodnim przywódcom 

Abbas podziękował krajom Zachodu, które w ostatnich dniach formalnie uznały państwowość Palestyny. Podkreślił jednak, że potrzebne są konkretne działania ze strony społeczności międzynarodowej, by Palestyńczycy mogli odzyskać swoje prawa, uwolnili się spod okupacji i przestali być "zakładnikami izraelskiej polityki", co utrwala "niesprawiedliwość, ucisk i agresję".

Zachodni Brzeg pozostaje pod okupacją izraelską, a Autonomia nim współadministruje. Uznanie państwowości Palestyny to gesty dyplomatyczne, które nie zmieniają sytuacji na miejscu. Jednak taką decyzję w ostatnim czasie podjęła m.in.: Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia czy Hiszpania. Tym działaniom sprzeciwiają się Izrael i USA. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział w ostatnich dniach, że "państwo palestyńskie nie powstanie"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzy kraje uznają państwo palestyńskie. Premier Izraela: absurdalna nagroda za terror

Trzy kraje uznają państwo palestyńskie. Premier Izraela: absurdalna nagroda za terror

Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie

Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie

Abbas w swoim przemówieniu odrzucił "mieszanie solidarności ze sprawą palestyńską z antysemityzmem, który jest sprzeczny z (palestyńskimi) wartościami i zasadami". Podziękował ludziom, którzy upominają się o los Palestyńczyków podczas protestów na całym świecie. - Nie będzie sprawiedliwości, jeśli Palestyna nie zostanie wyzwolona - podkreślił przywódca Autonomii. Zapewnił, że Palestyńczycy, mimo wojny, nie opuszczą swojej ojczyzny.

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

