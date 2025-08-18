Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Premier Czech o tym, co "będzie niezbędne dla dalszych negocjacji"

Petr Fiala
Von der Leyen: Ukraina musi utrzymać swoją suwerenność i integralność terytorialną
Źródło: TVN24
Jeśli dzisiaj okażemy słabość wobec Rosji, stworzymy pole dla przyszłych konfliktów - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron po niedzielnych rozmowach "koalicji chętnych". Z kolei włoski rząd oświadczył, że narada potwierdziła "potrzebę wywierania zbiorowej presji na Rosję oraz mocnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa". Dzień przed rozmowami w Waszyngtonie europejscy liderzy przedstawili jasne stanowisko w sprawie zakończenia wojny. 

W niedzielę przywódcy państw wchodzących w skład "koalicji chętnych" omówili, w trakcie wspólnej wideokonferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, kwestie związane z zakończeniem wojny i zbliżającym się poniedziałkowym spotkaniem w Waszyngtonie. W niedzielnych naradach Polskę reprezentował wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

W poniedziałek ukraiński przywódca uda się wraz z kilkoma europejskimi liderami do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"

Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów

Macron o spotkaniu w Waszyngtonie

Po rozmowach "koalicji chętnych" prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że sojusznicy Kijowa chcą trwałego pokoju na Ukrainie z poszanowaniem integralności terytorialnej tego kraju. Wyraził jednak "głębokie przekonanie", że przywódca Rosji Władimir Putin "nie chce pokoju".

- Jeśli dzisiaj okażemy słabość wobec Rosji, stworzymy pole dla przyszłych konfliktów - ocenił Macron, cytowany przez agencję Reutera.

Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"

Polska

Macron podkreślił, że celem poniedziałkowych rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem jest zaprezentowanie zjednoczonego frontu Ukrainy i jej europejskich sojuszników.

Jak zaznaczył, Ukraina musi być obecna przy podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłości, a Europa powinna być przy stole, kiedy ważą się losy kontynentu. Jego zdaniem żaden kraj nie może zaakceptować utraty części ziem bez gwarancji bezpieczeństwa dla pozostałej części swojego terytorium.

Włoski rząd: Ukraina musi uczestniczyć w każdej decyzji

Po niedzielnych rozmowach komunikat opublikował także rząd Włoch. "W trakcie dyskusji powtórzono znaczenie dalszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, by położyć kres konfliktowi i osiągnąć pokój zapewniający suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy, która musi uczestniczyć w każdej decyzji dotyczącej jej przyszłości" - czytamy w oświadczeniu.

Dodano w nim, że podczas narady potwierdzono "potrzebę wywierania zbiorowej presji na Rosję oraz mocnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa".

Premier Czech o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Premier Czech Petr Fiala w swoim wpisie na X ocenił, że wideokonferencja "była ważna dla koordynacji działań przed jutrzejszym spotkaniem w Białym Domu". Dodał, że "niezbędne dla dalszych negocjacji będą jasne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony USA i Europy".

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał na platformie X: "Podczas dzisiejszego spotkania 'koalicji chętnych' podkreśliłem, że jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni, UE i Stany Zjednoczone muszą zwiększyć presję na Rosję". Dodał, że jedność transatlantycka ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, a "Europa jest gotowa dołożyć swoją cegiełkę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
EuropaWojna w UkrainieUkrainaKijówEmmanuel MacronFrancjaGiorgia MeloniWłochyRosjaWładimir PutinKreml
Czytaj także:
imageTitle
Świątek poznała finałową rywalkę. Ma na nią patent
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne dwa dni na drogach. Policja podała statystyki
Polska
Renata Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego
Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta
Piotr Szostak
Charków
Rosjanie zaatakowali Charków. Zabili dwulatka
Świat
Biały Dom, Waszyngton, USA
Przywódcy lecą na rozmowy z Trumpem, sukces Świątek, szalejące pożary
TO WARTO WIEDZIEĆ
Biały Dom
Najpierw rozmowa w cztery oczy, później dołączą inni. Jest harmonogram
Świat
Donald Trump
"Zełenski może zakończyć wojnę". Wpis Trumpa i ani słowa o agresorze
Świat
epa12195486
Zełenski dotarł do Waszyngtonu. "Pokój musi być trwały"
Świat
Będzie pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
METEO
pap_20100404_0ZN
Koniec poszukiwań 9-latka
Polska
imageTitle
Triumf Czechów w mistrzostwach świata w rowerowej jeździe na orientację
EUROSPORT
imageTitle
Legia zaskoczona. Beniaminek wciąż niepokonany
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy hit dla Arsenalu. Przesądził błąd bramkarza
EUROSPORT
Pożary w Hiszpanii
Premier przerywa urlop. "Przed nami jeszcze kilka trudnych dni"
METEO
Zełesnki w Brukseli
Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów
Świat
imageTitle
Radomscy kibice odpowiedzieli na prowokację Izraelczyków. Rośnie napięcie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki powrót, potem dominacja Świątek. Ma premierowy finał w Cincinnati
EUROSPORT
Powodzie w Pakistanie
Setki ofiar powodzi. "Ci, którzy przeżyli, oszaleli"
METEO
Farmakolog kliniczny dr Leszek Borkowski
Jest ich mniej niż szpitali, a pełnią ważną funkcję
Marek Nowicki
Władimir Putin
"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"
Polska
imageTitle
Historyczne osiągnięcie hiszpańskiego napastnika
Najnowsze
pociag noc shutterstock_767205820
Chłodna noc, dzień przyniesie komfort termiczny
METEO
imageTitle
Stoch naładowany pozytywną energią
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w miejscowości Czaple Stare
"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby
Opole
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"
Świat
imageTitle
Żyła wierzy w nowego trenera skoczków. "Wszystko idzie tak, jak powinno iść"
Najnowsze
Alaksandr Łukaszenka
Trump o "potężnym przywódcy" i uwalnianiu więźniów
Świat
Dławigad amerykański
Ornitologiczna sensacja na północy USA
METEO
imageTitle
Niespodzianka w meczu Chelsea. Uratował ją "mało znany przepis"
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec utrudnień. Autostrada A1 w kierunku Katowic znowu przejezdna
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica