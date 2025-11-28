Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostrzega przed "stratą uboczną". Chodzi o rosyjskie aktywa

Bart De Wever
Zełenski: kwestia terytoriów to bardzo wrażliwy temat
Źródło: Reuters
Premier Belgii Bart De Wever w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ostrzegł, że "pośpieszne kontynuowanie prac" nad przekazaniem zamrożonych rosyjskich środków Ukrainie mogłoby przynieść "stratę uboczną" i "skutecznie uniemożliwić osiągnięcie ostatecznego porozumienia pokojowego".

Przywódcy Unii Europejskiej próbowali na szczycie w zeszłym miesiącu uzgodnić plan wykorzystania 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w Europie jako pożyczki dla Kijowa. Nie udało się jednak uzyskać poparcia Belgii. Większość tych środków jest bowiem przechowywana w zlokalizowanej tam instytucji finansowej Euroclear.

W czwartek "Financial Times" opublikował treść listu napisanego przez belgijskiego premiera Barta De Wevera do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. "Pośpieszne kontynuowanie prac nad proponowanym programem pożyczek reparacyjnych miałoby, jako stratę uboczną to, że my jako UE skutecznie uniemożliwiamy osiągnięcie ostatecznego porozumienia pokojowego" - napisał.

Dziennik zwraca uwagę, że Belgia obawia się ze strony Rosji podjęcia działań odwetowych przeciwko państwu oraz "ryzyka pozwu, gdyby coś poszło nie tak z pożyczką UE, biorąc pod uwagę, że to ona jest depozytariuszem aktywów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
USA i Rosja "szykują się na nowe rozdanie". Były szef MSZ o roli Polski 

USA i Rosja "szykują się na nowe rozdanie". Były szef MSZ o roli Polski 

Polska
Szef biura Zełenskiego: nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby takiego dokumentu

Szef biura Zełenskiego: nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby takiego dokumentu

Premier Belgii przedstawił żądania

Jak podaje "Financial Times", jako wstępny warunek poparcia planu UE, De Wever zażądał, aby państwa członkowskie udzieliły Euroclear wiążących zobowiązań do pokrycia 185 miliardów euro przechowywanych w depozycie, gdyby pożyczka okazała się nieskuteczna lub gdyby sankcje wobec rosyjskich aktywów zostały zniesione.

Belgijski premier zażądał również - pisze dziennik - aby pozostałe kraje Wspólnoty zgodziły się na podział odpowiedzialności finansowej wszelkich postępowań sądowych wynikających z pożyczki. Chce jednocześnie, aby inne zamrożone rosyjskie aktywa przechowywane w innych państwach członkowskich też zostały wykorzystane na spłatę pożyczki.

Bart De Wever
Bart De Wever
Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

De Wever zaproponował zamiast tego, żeby UE skorzystała z niewykorzystanych możliwości zaciągania pożyczek w ramach wspólnego budżetu w celu zapewnienia Ukrainie 45 miliardów euro. Miałoby to pokryć - według szacunków KE - jej potrzeby finansowe do 2026 roku.

"Taka opcja byłaby w rzeczywistości tańsza niż inne opcje, w szczególności opcja pożyczki reparacyjnej, jeśli uwzględni się wszystkie ryzyka" - napisał w liście udostępnionym przez "Financial Times".

To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów

Reakcja na plan pokojowy USA

W czasie przeprowadzonej w środę debaty poprzedzającej przyjęcie rezolucji w sprawie Ukrainy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła gotowość KE do zaproponowania państwom członkowskim propozycji legislacyjnej w sprawie pożyczki reparacyjnej.

Jest to odbierane jako reakcja na forsowane przez USA alternatywny sposób wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, który miałby pozwolić Stanom Zjednoczonym na czerpanie zysków z tych środków. Według doniesień portalu Axios taki zapis miał się znaleźć w forsowanym wcześniej przez Waszyngton 28-punktowym planie pokojowymi.

Sprawa wykorzystania zamrożonych środków ma być omawiana na szczycie UE zaplanowanym w dniach 18-19 grudnia w Brukseli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: "Financial Times", PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Udostępnij:
TAGI:
BelgiaRosjaUrsula von der Leyen
Czytaj także:
Owczarek niemiecki (zdjęcie ilustracyjne)
Policja bada sprawę kradzieży czterech psów z pałacu prezydenckiego
Świat
Dziecko, dziewczęta, telefon, depresja, smutek
"Szalejące algorytmy" i autodestrukcyjne treści. Na to trafia młodzież
Polska
imageTitle
Prowokacyjny taniec, później piwny deszcz i rozcięte czoło
EUROSPORT
Kopalnia Budryk w Ornontowicach
Wypadek w kopalni. Zawalił się zbiornik na węgiel
Katowice
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
imageTitle
Marek Papszun gęsto się tłumaczył ze słów o Legii
EUROSPORT
28 0730 1na1 cl-0057
Ambasador Ukrainy w Polsce: dopóki my się bronimy, Europa jest bezpieczna
Polska
Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Wyszedł z domu i zniknął. Na śniegu znaleźli ślady, wypatrzyli go ze śmigłowca
Łódź
Quiz na 5tek
Tu nawet maślarz może nie dać rady. Zmierzysz się z naszym piątkowym quizem?
Quizy
Satelity wynoszone w ramach misji Transporter-15
Polskie satelity wojskowe mają trafić dziś na orbitę
METEO
Karol Nawrocki
Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Ambasador: rozmawiamy o tym
Polska
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak z ukraińskimi żołnierzami
Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
Świat
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
WARSZAWA
imageTitle
Zdziwienie w Legii po kolejnej katastrofie
EUROSPORT
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
WARSZAWA
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
BIZNES
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"
METEO
41 min
pc
Nieśmiertelność za miliardy. Kto pierwszy oszuka śmierć?
Czas przyszły
imageTitle
Obawy w kraju miliarderów. "Stali się statystami"
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
Wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych tragicznego pożaru
Świat
imageTitle
Skoczkowie już w Ruce. Są obawy o kwalifikacje
Najnowsze
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace zaplanowali na dwa weekendy. Chcą zdążyć przed zimą
WARSZAWA
zaufanie
Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Ranking
Polska
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
BIZNES
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
BIZNES
Donald Trump
Trump: już wkrótce będziemy ich powstrzymywać również na lądzie
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
METEO
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
Kardynał Ryś w Krakowie. Ogromna zmiana symboliczna, a na ile realna?
Tomasz P. Terlikowski
W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Zmarła postrzelona żołnierka Gwardii Narodowej
Świat
Andrij Jermak
Szef biura Zełenskiego: nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby takiego dokumentu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica