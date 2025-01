Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. "Wiatr grozi rozszerzeniem się pożarów na nową skalę"

Bilans ofiar śmiertelnych pożarów szalejących w rejonie hrabstwa Los Angeles wzrósł do 16 - poinformowały tamtejsze służby medyczne. Walkę z żywiołem utrudnia wzmagający się ponownie wiatr. Straty szacowane są wstępnie na ponad 100 miliardów dolarów.

Zgliszcza przeczesują zespoły poszukiwawcze. Mają do dyspozycji psy wyszkolone do poszukiwania zwłok.

Ewakuacja i ostrzeżenia

Mimo, że do walki z żywiołem zmobilizowano potężne siły w postaci strażaków i sprzętu, pożary nie ustępują i zmusiły do wydania kolejnych nakazów ewakuacji, tym razem we wschodniej części Pacific Palisades. Znajduje się tam między innymi zbudowane częściowo z kamienia słynne muzeum Getty Center mieszczące 125 tysięcy dzieł sztuki.