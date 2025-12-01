Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożar odciął jej drogę ucieczki. "Nie puściła dziecka, mimo, że nie było jej własnym"

HONGKONG
Mieszkańcy Hongkongu składają kwiaty i szukają bliskich po pożarze
Źródło: Reuters
Filipinka pracująca jako pomoc domowa w Hongkongu, przez kilka godzin otulała kocem trzymiesięczne dziecko. W ten sposób uratowała dziecku życie po tym, jak w wieżowcu wybuchł pożar i kobieta z niemowlęciem została uwięziona w zadymionym pomieszczeniu.

Co najmniej 146 osób zginęło w pożarze wieżowców w Hongkongu, najtragiczniejszym tego typu zdarzeniu w tym mieście od dziesięcioleci. Ogień pojawił się 26 listopada w siedmiu z ośmiu budynków należących do kompleksu Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po.

Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka

Aleksandra Sapeta

Gdy wybuchł pożar, pochodząca z Filipin 28-letnia Rhodora Alcaraz, zatrudniona jako pomoc domowa, dopiero zaczynała pracę. Jak powiedziała jej siostra, Raychelle Loreto, po pojawieniu się ognia Alcaraz, podobnie jak wielu innych mieszkańców, nie mogła wydostać się z pułapki.

Kobieta była uwięziona w zadymionym pomieszczeniu, a wraz z nią - trzymiesięczne dziecko jej pracodawczyni.

Rhodora Alcaraz została okrzyknięta bohaterką
Rhodora Alcaraz została okrzyknięta bohaterką
Źródło: Reuters

Strażacy dotarli po kilku godzinach

Reuters podaje, że 28-latka do czasu uwolnienia przez strażaków tuliła niemowlę w mokrym kocu, pozwalając mu oddychać. Ratownicy dotarli do mieszkania dopiero po kilku godzinach.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Źródło: Reuters
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Źródło: Reuters
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Źródło: Reuters
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Źródło: Google Maps

Alcaraz przeżyła, ale nadal przebywa w szpitalu. Kobieta została okrzyknięta przez członków filipińskiej społeczności "współczesna bohaterką". Rodacy 28-latki mieszkający w Hongkongu pochwalili jej odwagę, podobnie jak jedna z jej byłych pracodawczyń, Rhoda Lynn Dayo, która powiedziała, że Alcaraz od dawna była uważana za członka rodziny. Opisała ją jako pracowitą i serdeczną, dodając, że jej zachowanie podczas pożaru odzwierciedlało jej charakter.

- Ludzie naprawdę doceniają jej akt odwagi - powiedziała Dayo. - Kiedy jesteś w takiej rozpaczliwej chwili, chcesz żyć, jesteś w trybie przetrwania, ale to, że nie puściła dziecka, nawet mimo tego, że nie było ono jej własnym, jest dla mnie powodem do dumy - powiedziała Dayo w rozmowie z dziennikarzami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uratowali kobietę. Jeden wziął ją na ręce, drugi wyniósł aparaturę, do której była podłączona

Uratowali kobietę. Jeden wziął ją na ręce, drugi wyniósł aparaturę, do której była podłączona

Białystok
Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka

Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka

Aleksandra Sapeta

W tle korupcja

Niezależna Komisja ds. Walki z Korupcją powołała specjalną grupę do przeanalizowania projektu renowacji osiedla o wartości 330 milionów dolarów hongkońskich (ponad 40 milionów dolarów). Śledczy podejrzewają, że doszło do korupcji przy przetargach.

Wstępne ustalenia wskazują, że ogień, który pojawił się na rusztowaniu jednego z budynków, rozprzestrzenił się błyskawicznie przez łatwopalny styropian osłaniający szyby wind oraz siatki ochronne na bambusowych rusztowaniach. Ogień zajął w sumie siedem z ośmiu wysokościowców kompleksu Wang Fuk Court, zamieszkanego przez ponad 4,6 tysiąca osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
HongkongChinyFilipinypożarPożary
Czytaj także:
shutterstock_2260105509
"Obietnica była prosta, a konsumenci zaskoczeni". Kara dla wielkiej sieci handlowej
BIZNES
imageTitle
Wybrano najlepszych lekkoatletów 2025 roku
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Szef MSWiA: partia Brauna na granicy delegalizacji
Polska
Świąteczny pociąg metra
Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy
WARSZAWA
Przygotowywali transparenty
Marszałek chce zlikwidować dwie szkoły. Kształci się w nich 469 osób
Tomasz Mikulicz
Zbigniew Ziobro
Ziobro "w ciągu kilkunastu dni nie będzie miał paszportu"
Polska
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
BIZNES
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Płynął z rosyjską ropą, nabiera wody. Służby próbują zapobiec wyciekowi
METEO
imageTitle
Dramat zdobywczyni Złotej Piłki. "Wysokie ryzyko operacji"
EUROSPORT
1 godz 4 min
pc
Przyjadę na SOR, szybciej dostanę pomoc? "To jest mit szczególnie niszczący"
Wywiad medyczny
gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę
BIZNES
Wilno lotnisko
Kilkunastogodzinny paraliż lotniska w Wilnie
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Decyzja Nawrockiego. Reakcja Kijowa
Polska
Przejście Marszałkowska-Złota
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum
WARSZAWA
Nigeria. Uczniowie opuszczają szkoły w związku z atakami w pobliskim stanie
Zamknęli 20 tysięcy szkół. Po masowych porwaniach
Świat
Mgła, przymrozek i słońce
Tu rano trzeba uważać na drogach
METEO
imageTitle
Po decyzji Trumpa planują zbojkotować losowanie grup mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"
Świat
Pomnik powstał w czasach PRL
Zginęły cztery przypadkowe osoby, ubek i milicjant. Pomnik do usunięcia?
Tomasz Mikulicz
Radosław Sikorski
Sikorski o sile prezydenckiego weta
Polska
Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Protesty w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano prawie sto osób
Świat
Karol Nawrocki w Paryżu
Decyzja Nawrockiego, spotkanie na Florydzie, Netanjahu prosi o łaskę
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Czeka nas kolejny pochmurny dzień
METEO
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Polska
imageTitle
Real pogubiony. Kolejna wpadka
EUROSPORT
imageTitle
Lech nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Przedsiębiorca zablokował auto sąsiada betonowymi belkami. A to tylko jeden z wielu incydentów w tym konflikcie
Kupili domy od cukiernika. Mają problem. I z domami, i ze sprzedawcą
Bartosz Żurawicz
imageTitle
Ściana ognia na popularnym stadionie. Meczu nie dokończono
EUROSPORT
imageTitle
Legenda wróży wielką karierę 14-latkowi z Polski
EUROSPORT
imageTitle
"Wiele powodów" i głuchy apel ministra. Zagrali mimo kontrowersji
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica