Świat

Ratownicy wciąż szukają ciał w spalonych budynkach. Rośnie liczba zatrzymanych

Skutki pożaru wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu. Zatrzymano 11 osób
Źródło: Reuters
W związku z tragicznym pożarem osiedla Wang Fuk Court w Hongkongu zatrzymano już 11 osób. Służby pożarnicze potwierdziły, że część alarmów przeciwpożarowych w budynkach była niesprawna.

W tragicznym pożarze, który w środę błyskawicznie zajął kompleks apartamentowców w Tai Po północnej dzielnicy Hongkongu zginęło co najmniej 128 osób. Bilans ofiar może wzrosnąć - wciąż nie odnaleziono około 200 mieszkańców, choć od tragedii minęło już kilka dni.

Blisko 130 ofiar śmiertelnych. Tragiczny bilans wciąż rośnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Blisko 130 ofiar śmiertelnych. Tragiczny bilans wciąż rośnie

Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn najtragiczniejszego pożaru w mieście od niemal 80 lat. Śledczy badają możliwe przypadki korupcji oraz użycie niebezpiecznych materiałów podczas remontu osiedla.

Skutki pożaru wieżowców w Hongkongu
Skutki pożaru wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

W czwartek rano doszło do pierwszych zatrzymań. W rękach służb znalazły się trzy osoby powiązane z firmą budowlaną Prestige Construction & Engineering, która przeprowadzała remont wysokich na 31-pięter budynków, które strawił "piekielny pożar", jak określają go lokalne media. Ma to być dwóch dyrektorów i jeden konsultant inżynieryjny.

Służby na miejscu pożaru wieżowców w Hongkongu
Służby na miejscu pożaru wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI

W piątek zatrzymano kolejnych osiem osób - siedmiu mężczyzn i jedną kobietę. Niezależna Komisja Antykorupcyjna Hongkongu poinformowała, że wśród nich są konsultanci inżynieryjni, osoby odpowiedzialne za montaż rusztowań oraz jeden pośrednik, związani z pracami renowacyjnymi prowadzonymi na miejscu tragedii.

Komisja dodała, że funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w 13 miejscach, zabezpieczając dokumenty oraz zapisy bankowe.

Władze potwierdziły, że systemy alarmów przeciwpożarowych w kompleksie były niesprawne.

W związku z pożarem zatrzymano 11 osób
W związku z pożarem zatrzymano 11 osób
Źródło: Reuters

Zakończono poszukiwania ocalałych

Akcję ratunkową na terenie kompleksu zakończono w piątek. Policja podkreśla jednak, że w trakcie przeszukiwania zwęglonych budynków mogą zostać odnalezione kolejne ciała.

Kończy się akcja ratunkowa po tragicznym pożarze w Hongkongu. Jest prawie sto ofiar śmiertelnych
Źródło: TVN24

Pożar wybuchł w środę po południu i błyskawicznie objął siedem z ośmiu trzydziestokondygnacyjnych bloków.

Budynki były w całości pokryte bambusowym rusztowaniem, siatką ochronną oraz warstwami pianki izolacyjnej, stosowanych w ramach prowadzonych prac renowacyjnych, co przyspieszyło rozprzestrzenianie się ognia.

Tradycja, która mogła przyczynić się do "piekielnego pożaru"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tradycja, która mogła przyczynić się do "piekielnego pożaru"

pc

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: Reuters, ABC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAY JAMES

