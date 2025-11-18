Z luksusowego osiedla kierował najgroźniejszym gangiem kontynentu. "Hulk" zatrzymany

Portugalska policja przed rządowymi budynkami (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archive

Jak przekazała portugalska policja, cytowana w poniedziałek przez telewizję TVI, zatrzymanym został skazany w Brazylii w 2014 roku na 29 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą. Ygor Daniel Zago, pseudonim "Hulk", uważany jest za jednego z najpotężniejszych międzynarodowych handlarzy narkotykami i jednego z liderów brazylijskiej mafii Primeiro Comando da Capital (PCC).

Wcześniej - jak ustaliły służby - 44-letni Zago ukrywał się między innymi w Brazylii, Peru i we Włoszech. Lizbońska policja potwierdziła, że w czasie obławy na mężczyznę ujęta została również jego żona, Fernanda Zago. 40-letnia kobieta miała wspierać "Hulka" w procederze zarządzania z Portugalii grupą o charakterze mafijnym, która na terytorium Brazylii liczy sobie ponad 20 tysięcy członków.

Kierował mafią z luksusowego osiedla

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że Zago mieszkając na terenie luksusowego, strzeżonego osiedla w portugalskim Cascais, wydawał dyspozycje dla swoich podwładnych w Brazylii dotyczące między innymi obrotu nielegalnym metanolem, korumpowania urzędników, a także prania pieniędzy.

Według TVI należący do ścisłego kierownictwa PCC "Hulk" będzie odpowiadał też za trwający latami proceder przemytu narkotyków na dużą skalę z Ameryki Południowej do Europy, głównie na Bałkany. Policja zakłada, że Zago mógł mieć także wpływ na uruchomienie portugalskiego odłamu PCC, który liczy obecnie co najmniej 87 członków. Zajmuje się on głównie przemytem kokainy.

Portal CNN informuje, że po zatrzymaniu "Hulka" i jego żony lizboński sąd apelacyjny podejmie decyzję w sprawie ich ekstradycji do Brazylii.

