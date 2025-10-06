Walizka z milionem euro przejęta w Lizbonie

Funkcjonariusze portugalskiej policji przejęli w Lizbonie, stolicy kraju, walizkę z zawartością około miliona euro. Policja, cytowana przez telewizję CMTV, przekazała, że do zarekwirowania walizki doszło w następstwie strzelaniny, w której brali udział domniemani członkowie chińskiej i brazylijskiej mafii.
Zatrzymani Brazylijczycy
Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali dwoje Brazylijczyków, którzy usiłowali odebrać wypełnioną gotówką walizkę obywatelowi Chin.
Ze śledztwa wynika, że napadnięty mężczyzna podawał się za przedsiębiorcę z Państwa Środka, ale śledczy podejrzewają, że jest on członkiem chińskiej mafii działającej na terenie Portugalii.
Interwencja służb policyjnych została podjęta krótko po próbie odebrania walizki Chińczykowi, który oddał strzały z broni palnej w kierunku napastników. Co najmniej jeden z nich zbiegł.
