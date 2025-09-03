"Tragiczny dzień dla miasta". Żałoba narodowa po katastrofie popularnej kolejki

Tragiczny wypadek w Lizbonie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kolejka Gloria łączy niżej położone części Lizbony z tętniącą życiem dzielnicą Bairro Alto. Jest bardzo popularna wśród turystów, korzystają też z niej mieszkańcy. Może pomieścić 42 osoby. Takie kolejki są nieodłącznym elementem krajobrazu portugalskiej stolicy.

Do wypadku doszło w środę po godzinie 18, gdy linowo-terenowa kolejka z nieznanych przyczyn wypadła z szyn. Pojazd po uderzeniu w ścianę pobliskiego budynku uległ całkowitemu zniszczeniu.

W katastrofie zginęło co najmniej 15 osób, a 23 pasażerów zostało rannych. Władze nie podały tożsamości ani narodowości ofiar, jednak przyznały, że wśród zmarłych są obcokrajowcy. Polski konsul w Lizbonie Rafał Budyta poinformował, że portugalskie władze nie przekazały dotychczas informacji, aby wśród poszkodowanych byli Polacy.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025 Rozwiń

Ogłoszono żałobę narodową

- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie - powiedział burmistrz portugalskiej stolicy Carlos Moedas.

Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20.30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby.

Wypadek kolejki Gloria w Lizbonie. Zginęło kilkanaście osób Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

W dniu katastrofy rząd Portugalii ogłosił, że czwartek będzie dniem żałoby narodowej w całym kraju. W Lizbonie władze stolicy także ogłosiły żałobę. Ma ona potrwać trzy dni.