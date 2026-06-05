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Świat

Popsuła się ciężarówka. Niemal 50 osób zmarło z pragnienia na Saharze

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Agadez, Niger
Bamako, stolica Mali
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Nicole Macheroux-Denault / Shutterstock
49 obywateli Nigru zmarło z pragnienia na Saharze po tym, jak zepsuła się przewożąca ich ciężarówka. Ocalały dwie osoby, które przeszły piechotą ponad 50 kilometrów.

Do tragedii doszło 80 kilometrów na zachód od miasta Assamaka w Nigrze, gdy zepsuła się ciężarówka wioząca 51 osób. Wracali oni domu z Mali, gdzie uczestniczyli w obchodach muzułmańskiego Święta Ofiarowania, najważniejszego święta w Islamie.

- Podróżni pozbawieni wody i niezdolni do naprawy pojazdu, pomimo wysiłków kierowcy i jego pomocników, znaleźli się w pułapce w nieprzyjaznym środowisku, gdzie ekstremalne temperatury i brak źródeł wody niezwykle utrudniały przetrwanie - poinformowały władze nigeryjskiej prowincji Agadez w cytowanym przez agencję AFP komunikacie.

Ocalały dwie osoby

Ocalały jedynie dwie osoby, które przeszły ponad 50 kilometrów, zanim dotarły do źródła wody. Następnie szły dalej do miasta Assamaka i zaalarmowały służby ratownicze.

Udająca się z pomocą ekipa odkryła również druga ciężarówkę, która utknęła ponad 60 km od Assamaki. Podróżowało nią 60 osób, które zmuszone były spędzić na pustyni trzy dni z powodu awarii akumulatora.

Przez miasto Assamaka przebiega główna droga łącząca Algierię z Nigrem. Służy ono również jako przejście graniczne dla podróżnych z Mali.

Źródło: PAP, Le Monde
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Tagi:
AfrykaNigerMaliAlgieriaPustynie
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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