Polityk AfD zatrzymany i wyprowadzony z budynku parlamentu

Deputowanego skrajnie prawicowej partii AfD zatrzymano w środę na terenie saksońskiego parlamentu w Dreźnie. Funkcjonariusze policji wyprowadzili go z budynku i zaprowadzili do innego miejsca w celu przesłuchania - poinformował portal dziennika "Bild". Wcześniej prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu polityka, na co regionalny parlament wyraził zgodę.

W ramach postępowania przeszukano mieszkanie Dornaua, jego pomieszczenia służbowe oraz należące do niego pojazdy.

Joerg Dornau Źródło: Sebastian Kahnert/EPA/PAP

Co śledczy zarzucają politykowi AfD

Prokuratura zarzuca deputowanemu saksońskiej AfD naruszenie sankcji UE wobec Białorusi. Według śledczych w sierpniu 2022 roku Dornau wskazał Kazachstan jako kraj docelowy dla ładowarki teleskopowej, choć w rzeczywistości sprzęt trafił na Białoruś. Miało to posłużyć obejściu obowiązującego zakazu eksportu. Z ustaleń "Bilda" wynika, że Dornau prowadzi na Białorusi farmę cebuli. Jego działalność od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowania prokuratury, która bada m.in. nieujawnione udziały w przedsiębiorstwie rolnym oraz osiągane z tego tytułu dochody. W przeszłości pojawiały się także podejrzenia dotyczące zatrudniania więźniów politycznych w gospodarstwie Dornaua. Prokuratura w Lipsku wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze, jednak po przeprowadzeniu kontroli uznała, że nie ma podstaw do podejrzeń o popełnienie przestępstw ściganych na gruncie prawa niemieckiego.

Sankcje unijne wobec Białorusi

Unia Europejska nałożyła szerokie sankcje na Białoruś w odpowiedzi na łamanie praw człowieka przez tamtejsze władze, wsparcie Mińska dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz ataki hybrydowe wymierzone w UE. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia eksportowe, w wyniku których część towarów nie może być dostarczana na Białoruś.

W Niemczech od dłuższego czasu trwa debata na temat powiązań polityków AfD z Rosją. W ubiegłym roku szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych określił AfD mianem "niemieckiej partii Putina" i ocenił, że powiązania partii z Moskwą powinni przeanalizować śledczy. Media regularnie informują o wizytach przedstawicieli tego ugrupowania w rosyjskiej ambasadzie oraz o ich podróżach do Rosji. AfD zaprzecza związkom z władzami na Kremlu.

Opracowała Aleksandra Sapeta

