Polityk AfD zatrzymany i wyprowadzony z budynku parlamentu

Joerg Dornau
Politycy AfD złożyli tysiące interpelacji związanych z bezpieczeństwem. Jeden z nich zwrócił wyjątkową uwagę
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Policja zatrzymała w Dreźnie polityka skrajnie prawicowej "Alternatywy dla Niemiec" Joerga Dornaua. Śledczy podejrzewają, że deputowany parlamentu Saksonii naruszył unijne sankcje nałożone na Białoruś. Jego działalnością od dłuższego czasu interesuje się prokuratura.

Deputowanego skrajnie prawicowej partii AfD zatrzymano w środę na terenie saksońskiego parlamentu w Dreźnie. Funkcjonariusze policji wyprowadzili go z budynku i zaprowadzili do innego miejsca w celu przesłuchania - poinformował portal dziennika "Bild". Wcześniej prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu polityka, na co regionalny parlament wyraził zgodę.

W ramach postępowania przeszukano mieszkanie Dornaua, jego pomieszczenia służbowe oraz należące do niego pojazdy.

Joerg Dornau
Joerg Dornau
Źródło: Sebastian Kahnert/EPA/PAP

Co śledczy zarzucają politykowi AfD

Prokuratura zarzuca deputowanemu saksońskiej AfD naruszenie sankcji UE wobec Białorusi. Według śledczych w sierpniu 2022 roku Dornau wskazał Kazachstan jako kraj docelowy dla ładowarki teleskopowej, choć w rzeczywistości sprzęt trafił na Białoruś. Miało to posłużyć obejściu obowiązującego zakazu eksportu. Z ustaleń "Bilda" wynika, że Dornau prowadzi na Białorusi farmę cebuli. Jego działalność od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowania prokuratury, która bada m.in. nieujawnione udziały w przedsiębiorstwie rolnym oraz osiągane z tego tytułu dochody. W przeszłości pojawiały się także podejrzenia dotyczące zatrudniania więźniów politycznych w gospodarstwie Dornaua. Prokuratura w Lipsku wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze, jednak po przeprowadzeniu kontroli uznała, że nie ma podstaw do podejrzeń o popełnienie przestępstw ściganych na gruncie prawa niemieckiego.

Sankcje unijne wobec Białorusi 

Unia Europejska nałożyła szerokie sankcje na Białoruś w odpowiedzi na łamanie praw człowieka przez tamtejsze władze, wsparcie Mińska dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz ataki hybrydowe wymierzone w UE. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia eksportowe, w wyniku których część towarów nie może być dostarczana na Białoruś.

W Niemczech od dłuższego czasu trwa debata na temat powiązań polityków AfD z Rosją. W ubiegłym roku szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych określił AfD mianem "niemieckiej partii Putina" i ocenił, że powiązania partii z Moskwą powinni przeanalizować śledczy. Media regularnie informują o wizytach przedstawicieli tego ugrupowania w rosyjskiej ambasadzie oraz o ich podróżach do Rosji. AfD zaprzecza związkom z władzami na Kremlu.

Opracowała Aleksandra Sapeta

OGLĄDAJ: Scenariusze z Kremla, aktorzy z Polski. Tak rosyjska narracja przenika do polityki
pc

Scenariusze z Kremla, aktorzy z Polski. Tak rosyjska narracja przenika do polityki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Kahnert/EPA/PAP

