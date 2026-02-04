Polityk AfD zatrzymany i wyprowadzony z budynku parlamentu

Deputowanego skrajnie prawicowej partii AfD zatrzymano w środę na terenie saksońskiego parlamentu w Dreźnie. Funkcjonariusze policji wyprowadzili go z budynku i zaprowadzili do innego miejsca w celu przesłuchania - poinformował portal dziennika "Bild". Wcześniej prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu polityka, na co regionalny parlament wyraził zgodę.
W ramach postępowania przeszukano mieszkanie Dornaua, jego pomieszczenia służbowe oraz należące do niego pojazdy.
Co śledczy zarzucają politykowi AfD
Prokuratura zarzuca deputowanemu saksońskiej AfD naruszenie sankcji UE wobec Białorusi. Według śledczych w sierpniu 2022 roku Dornau wskazał Kazachstan jako kraj docelowy dla ładowarki teleskopowej, choć w rzeczywistości sprzęt trafił na Białoruś. Miało to posłużyć obejściu obowiązującego zakazu eksportu. Z ustaleń "Bilda" wynika, że Dornau prowadzi na Białorusi farmę cebuli. Jego działalność od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowania prokuratury, która bada m.in. nieujawnione udziały w przedsiębiorstwie rolnym oraz osiągane z tego tytułu dochody. W przeszłości pojawiały się także podejrzenia dotyczące zatrudniania więźniów politycznych w gospodarstwie Dornaua. Prokuratura w Lipsku wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze, jednak po przeprowadzeniu kontroli uznała, że nie ma podstaw do podejrzeń o popełnienie przestępstw ściganych na gruncie prawa niemieckiego.
Sankcje unijne wobec Białorusi
Unia Europejska nałożyła szerokie sankcje na Białoruś w odpowiedzi na łamanie praw człowieka przez tamtejsze władze, wsparcie Mińska dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz ataki hybrydowe wymierzone w UE. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia eksportowe, w wyniku których część towarów nie może być dostarczana na Białoruś.
W Niemczech od dłuższego czasu trwa debata na temat powiązań polityków AfD z Rosją. W ubiegłym roku szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych określił AfD mianem "niemieckiej partii Putina" i ocenił, że powiązania partii z Moskwą powinni przeanalizować śledczy. Media regularnie informują o wizytach przedstawicieli tego ugrupowania w rosyjskiej ambasadzie oraz o ich podróżach do Rosji. AfD zaprzecza związkom z władzami na Kremlu.
Opracowała Aleksandra Sapeta
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Kahnert/EPA/PAP