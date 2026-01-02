Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii

Polak wśród rannych w alpejskim kurorcie Crans-Montana Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji 47 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko.

O tym, że wśród rannych jest Polak, poinformowała szwajcarska policja. Polskie MSZ przekazało Polskiemu Radiu, że weryfikuje tę informację. Także i my zwróciliśmy się do resortu z prośbą o potwierdzenie.

Zidentyfikowano 113 rannych - poinformował Frederic Gisler, komendant policji kantonu Valais.

Wśród 113 zidentyfikowanych jest 71 obywateli Szwajcarii, 14 Francuzów, 11 Włochów, czterech Serbów, Bośniak, Polak, Portugalczyk, Belg i Luksemburczyk - przekazał Gisler.

Prokuratura o wstępnej przyczynie pożaru

Prokurator generalna kantonu Valais Beatrice Pilloud przekazała w piątek, że pożar najprawdopodobniej wywołały zimne ognie umieszczone na butelce od szampana i odpalone zbyt blisko sufitu.

Zastrzegła, że są to wyniki wstępnego śledztwa, które jeszcze trwa. - Dochodzenie pokaże, czy będą podstawy do postawienia komuś zarzutów karnych - dodała.

Premier Donald Tusk zapewnił w mediach społecznościowych, że "Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność" po tragicznym pożarze. "Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - oznajmił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD