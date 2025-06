Ostatnie słowa dowódczyni przed startem misji Ax-4. "To zabieramy ze sobą"

"Dziękujemy, że daliście nam skrzydła". Ostatnie słowa załogi przed startem misji Ax-4 Źródło: TVN24

O godzinie 8:31 misja Axiom 4, której członkiem jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, została wyniesiona w kosmos przez rakietę Falcon 9. Polski naukowiec jest drugim Polakiem w kosmosie i będzie pierwszym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Tuż przed startem centrum dowodzenia NASA połączyło się z załogą.

- Wspaniała chwila. Czujemy się świetnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w tę misję. Wasza pasja, wasze zaangażowanie są nie do przecenienia. Dziękuję NASA za waszą wiedzę i wasze szkolenie - powiedziała Peggy Whitson, dowódczyni misji, legenda amerykańskiej astronautyki, która w kosmosie spędziła już ponad 600 dni.

- Dokonania całego pokolenia odkrywców to coś, co zabieramy ze sobą. Dziękujemy Space X za to, że daliście nam skrzydła, na których możemy polecieć i wrócić bezpiecznie do domu - mówiła.

Whitson podziękowała także partnerom międzynarodowym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia misji - inżynierom, naukowcom, rodzinom. - Jesteście bohaterami tej misji - oświadczyła. - Nadzieje wielu lecą z nami - powiedziała astronautka, w ostatnich słowach przed startem misji Ax-4.

W odpowiedzi załoga statku usłyszała: - Powodzenia. Czekamy na was.