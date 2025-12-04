Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pojechała do Berlina. Trafiła do aresztu, jej dzieci do ośrodka. Nie spędzą razem świąt

|
Gdy pani Anna wybrała się na wycieczkę do Berlina, zatrzymały ją niemieckie służby.
Gdy pani Anna wybrała się na wycieczkę do Berlina, zatrzymały ją niemieckie służby.
Źródło: Felix Marx/Shutterstock
Dzieci zatrzymanej ponad miesiąc temu w Niemczech Polki prawdopodobnie spędzą święta placówce opiekuńczej Jugendamt. Ich matka będzie wciąż w areszcie. To dlatego, że proces ekstradycyjny kobiety przedłuży się. Prokuratura z Kalifornii poprosiła o dodatkowy czas na dostarczenie dokumentów. Niemcy na to przystali.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Słowa mogą krzywdzić tak samo jak czyny. Ruszyła druga edycja kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"
Źródło: Kinga Bury/Fakty po Południu TVN24
Kluczowe fakty:
  • Historię pani Anny opisywaliśmy w TVN4+. Kobieta jest ścigana przez USA w związku z podejrzeniem uprowadzenia trójki swoich dzieci. Polski sąd uznał jednak, że nie popełniła przestępstwa i odmówił wydania jej Stanom Zjednoczonym.
  • Gdy wybrała się na wycieczkę do Berlina, zatrzymały ją niemieckie służby. Teraz przebywa w areszcie, a jej dzieci w placówce opiekuńczej.
  • Standardowo postępowanie ekstradycyjne trwa 40 dni, ale amerykańska prokuratura zawnioskowała o przedłużenie terminu o 20 dni. Niemiecki sąd się na to zgodził.
  • Ta decyzja niemieckiego sądu oznacza, że święta Bożego Narodzenia trójka dzieci w wieku od 9 do 14 lat spędzi w Niemczech, w ośrodku Jugendamt, czyli niemieckiego urzędu ds. młodzieży.

Pochodząca ze Szczecina pani Anna od ponad miesiąca przebywa w niemieckim areszcie. Trójka jej dzieci jest w ośrodku opieki zastępczej Jugendamt w Greifswaldzie. Czekają tam na decyzję, pod czyją opiekę trafią.

- Postępowanie przeciąga się, wnuki mają dość - ocenia babcia, pani Maria. - Mama powiadomiła je, że muszą jeszcze wytrzymać, bo prawdopodobnie cały grudzień i część stycznia spędzą w placówce.

Propozycja posiedzenia: 8 stycznia

- Niemiecki sąd rodzinny zaproponował, by posiedzenie w sprawie dzieci odbyło się 8 stycznia - informuje obrońca kobiety mecenas Krzysztof Peśla. - Sąd uzasadnia, że chce poczekać na wynik procesu o ekstradycję - tłumaczy prawnik.

W odpowiedzi na nasze pytania dyrektor Sądu Rejonowego w Rostocku nie wskazuje konkretnej daty rozprawy. Stephan Loheit pisze jedynie, że zastosowano tryb przyspieszony. "Dalsze postępowanie będzie zależało od oświadczeń stron i zostanie rozstrzygnięte przez niezawisłe sądownictwo" - dodaje.

Jak wyjaśnia dyrektor, ocena stanu prawnego i sposób prowadzenia procesu, na przykład ustalanie harmonogramu, należy do obowiązków przewodniczącego składu orzekającego.

"Jego działalność jest objęta szczególną ochroną na mocy art. 97 ust. 1 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, gwarantującą jego niezależność zawodową i osobistą" - tłumaczy.

Stąd "zabrania się jakiegokolwiek wpływu na orzeczenia merytoryczne i proceduralne".

Natalia Madejska
Natalia Madejska
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
WARSZAWA
Adam Glapiński
Glapiński: prognozy wskazują, że inflacja utrzyma się u celu
BIZNES
osiedle mieszkanie mieszkania wroclaw shutterstock_2508964843
Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie
Zuzanna Karczewska
Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej 4.12.
Kaczyński o ruchu premiera. "Jeżeli są jakieś poważne sprawy, to trzeba"
Polska
Czarzasty, apel
"Zróbmy wielką akcję". Apel w sprawie prezydenckiego weta
Polska
2025-12-03T211045Z_1_LWD711703122025RP1_RTRWNEV_C_7117-USA-TRUMP-EPSTEIN-0010
Ujawniono zdjęcia z wyspy Epsteina. "Epicentrum wykorzystywania seksualnego"
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
BIZNES
Nieślubna córka Putina?
Nagranie z Paryża. To ma być nieślubna córka Putina
Radosław Sikorski
Sikorski o kierunku Rosji. "W stronę agresji"
Deszcz, opady, zimno, mokro, pochmurno
Już niedługo będzie nawet 10 stopni, a może i więcej
METEO
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
BIZNES
Donald Tusk
Tusk "przedstawi pilną informację". Wiemy nieoficjalnie, czego ma dotyczyć
Polska
Pożar wybuchł w jednym z mieszkań w rejonie parku Krakowskiego w Krakowie
Wybuchł pożar. Mieszkańców ratowali policjanci. Nagranie
Kraków
Anoreksja wśród mężczyzn
Lekarz o anoreksji: na wyjazdy zabierałem wagę łazienkową i kuchenną
Zuzanna Kuffel
Szop pracz (Procyon lotor)
Chciał uratować ranne zwierzę, mógł sam umrzeć
METEO
imageTitle
Co stało się z bramką? Widok, który zadziwił Polskę
EUROSPORT
Tusk
Premier o składce zdrowotnej. "Nie ma takiej możliwości"
Polska
SLAPP
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Jolanta Sobierańska-Grenda podczas szczytu medycznego
Ministra zdrowia: pomogę, jak tylko będę mogła
Zdrowie
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Spali, gdy zabójca uciekł ze szpitala. Usłyszeli wyrok
Lublin
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Dyżurny ruchu usłyszał zarzut. Był pijany w pracy
Poznań
Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
Morawiecki i Błaszczak komentują decyzję Żurka. "Sam prokurator stwierdził..."
Polska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
WARSZAWA
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
BIZNES
imageTitle
Polak wkracza na scenę. "Ja i żona prosimy o spokój"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire
Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"
METEO
Ukraińskie dzieci w Charkowie
"To nie tylko tragedia dzieci, ale naruszenie prawa międzynarodowego". ONZ przyjęło rezolucję
Auto dachowało
Jechał pijany, zginęła 19-latka w zaawansowanej ciąży. Sąd obniżył karę
Białystok
imageTitle
Olimpijski ogień przekazany z problemami
EUROSPORT
Namalowali linię na, leżących na jezdni, liściach i igliwiu
Pomalowali liście zamiast asfalt. "Bareja"
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica