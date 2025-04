Tak Polacy oceniają pontyfikat Franciszka. Sondaż

W sobotę odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. W Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

74,1 procent Polaków uważa, że Franciszek dobrze sprawował swój urząd - wynika z sondażu IBRiS. Większość ocenia też, że jego działania pozytywnie wpłynęły na wizerunek Kościoła katolickiego. Respondenci wskazali też najważniejsze ich zdaniem reformy przeprowadzone przez papieża.

Kluczowe fakty: W Polsce przeważają pozytywne opinie na temat pontyfikatu papieża Franciszka.

Za najważniejszą reformę przeprowadzoną przez papieża uważana jest walka z nadużyciami seksualnymi w Kościele.

Najwyższy poziom akceptacji pontyfikatu notowany jest wśród seniorów, osób wierzących i regularnie praktykujących oraz tych o poglądach prawicowych.

W sobotę o godz. 10:00 na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Głowa Kościoła katolickiego zmarła w poniedziałek wielkanocny o godz. 7:35 w wieku 88 lat.

Dzień po śmierci papieża pracownia IBRiS zapytała Polaków, jak oceniają jego pontyfikat. Z sondażu wynika, że ocena pontyfikatu papieża jest w Polsce w dużej mierze pozytywna. 74,1 proc. badanych zadeklarowało, że papież sprawował swój urząd dobrze, z czego 22,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 51,5 proc. "raczej dobrze". Negatywnie o posłudze papieża wypowiedziało się 12,3 proc. respondentów, w tym 11,7 proc. "raczej źle". Blisko 14 proc. Polaków nie ma w tej sprawie zdania.

Oceny pontyfikatu Franciszka w różnych grupach społecznych

Największe poparcie dla papieża deklarują osoby wierzące i regularnie praktykujące (94 proc.), a także ci, którzy identyfikują się z prawą stroną sceny politycznej (78 proc.). Wśród osób niewierzących i niepraktykujących odsetek pozytywnych ocen spada do 40 proc., a negatywnych rośnie do 32 proc. Wśród osób o poglądach centrowych - 59 proc. z nich ocenia papieża dobrze, a 21 proc. źle.

Pod względem wieku najwyższy poziom akceptacji pontyfikatu notowany jest wśród seniorów: w grupie 70+ aż 82 proc. ocenia go pozytywnie, przy 8 proc. ocen negatywnych. Dla porównania, wśród osób w wieku 30-39 lat poparcie spada do 64,3 proc., a wśród najmłodszych (18-29 lat) wynosi 77 proc., ale przy najwyższym poziomie krytyki - 23 proc.

Najważniejsze reformy Franciszka zdaniem Polaków

Za najważniejszą reformę papież Franciszka uznana została walka z nadużyciami seksualnymi w Kościele - wskazało ją 64,1 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się dopuszczenie osób rozwiedzionych do komunii świętej (47,2 proc.).

Według IBRiS kolejne reformy cieszą się już znacznie mniejszym poparciem: zgoda na błogosławieństwo par tej samej płci (poza rytuałem) została wskazana przez 26,1 proc., zwiększenie obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych w Watykanie - przez 23,9 proc., większy udział osób świeckich w decydowaniu o Kościele katolickim - 22 proc., reforma Kurii Rzymskiej - przez 10 proc., potępienie kary śmierci - przez 12 proc., zaangażowanie w kwestie klimatyczne - przez 10,3 proc., a 12 proc. respondentów nie uznało żadnej z tych reform za najważniejszą.

Zapytani o to, jak działania papieża Franciszka wpłynęły na wizerunek Kościoła katolickiego, 66,7 proc. Polaków oceniło, że pontyfikat poprawił ten wizerunek, z czego niespełna 7 proc. zdecydowanie wyraża taki pogląd. Negatywny wpływ wskazało 12,4 proc. osób, a 20,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

"Pontyfikat papieża Franciszka cieszy się znacznym uznaniem w polskim społeczeństwie, i choć widać to najmocniej wśród najstarszej części Polaków, to młodzi również oceniają go pozytywnie. Jego działania, takie jak walka z nadużyciami seksualnymi i otwarcie na osoby rozwiedzione, są doceniane, co może oznaczać, że kierunek rozwoju Kościoła katolickiego obrany przez Franciszka znajduje uznanie w oczach Polaków i powinien być kontynuowany" - ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie przeprowadzono 22 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą wywiadów telefonicznych CATI.

