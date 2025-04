"Był papieżem pośród ludzi". Msza pogrzebowa papieża Franciszka

Kardynał Re: papież Franciszek zachował swój temperament, pragnął być blisko wszystkich Źródło: Reuters

Na placu Świętego Piotra w Watykanie trwa msza pogrzebowa papieża Franciszka. W ceremonii uczestniczy około 200 tysięcy wiernych oraz liczne delegacje z ponad 130 krajów, w tym 50 głów państw. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą. Wydarzenia z Watykanu relacjonujemy w tvn24.pl. W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Kluczowe fakty: Dziś w Watykanie odbywa się pogrzeb papieża Franciszka. Msza pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 10 na placu Świętego Piotra.

Po mszy trumna zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież zostanie pochowany.

W uroczystości bierze udział około 130 delegacji z całego świata.

Trwa wydanie specjalne i transmisja pogrzebu w TVN24 i TVN24+.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )

Przed godziną 6 w sobotę otwarty został plac Świętego Piotra, na którym o 10.00 rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. Plac wypełnia się wiernymi. Mszy będzie przewodniczyć dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Oczekuje się, że w mszy udział weźmie około 200 tysięcy osób. Nie wszyscy zmieszczą się na placu przed bazyliką watykańską.

Plac Świętego Piotra został ze względów bezpieczeństwa zamknięty około godziny 17 w piątek. Cały rejon Watykanu patrolowany jest przez kilkuset policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Na dachach czuwają snajperzy. Działa system ochrony przed dronami.

Wierni zapełniają plac Świętego Piotra Źródło: FABIO FRUSTACI/ANSA/PAP/EPA

Wiele osób już późnym wieczorem przygotowywało się do spędzenia nocy w pobliżu barierek, którymi całkowicie zamknięto okolice placu i wszystkie prowadzące do niego ulice. Wierni czekali całą noc na wejście, by jak najszybciej zająć miejsce przed bazyliką. Niektórzy mieli plecaki, śpiwory, materace.

Kondukt żałobny

Po mszy kondukt wyruszy do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież zostanie pochowany.

Trasa liczy około 6 kilometrów. Kondukt będzie jechał powoli, z prędkością około 5-10 kilometrów na godzinę, aby wszyscy stojący na trasie trwającego około godziny przejazdu mogli pożegnać papieża. Trumna będzie widoczna w czasie przejazdu orszaku, złożonego z kilku samochodów. Będą w nim niektórzy kardynałowie i krewni papieża.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ćwierć miliona osób pożegnało papieża. Trumna Franciszka została zamknięta

Mapa Źródło: CNN

Pogrzeb Franciszka odbędzie się według uproszczonego obrzędu, którego szczegóły opisano w dokumencie wydanym w listopadzie zeszłego roku. Nowy rytuał ma podkreślić, że jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy - wyjaśnił papieski ceremoniarz arcybiskup Diego Ravelli

Ceremonia z udziałem światowych przywódców

W ceremonii pogrzebowej weźmie udział około 130 oficjalnych delegacji, w tym 50 przywódców państw. Oficjalne delegacje zasiądą po prawej stronie patrząc frontem do bazyliki Św. Piotra.

Pierwsze miejsce zajmie delegacja z Argentyny, ojczyzny papieża. Na jej czele stać będzie prezydent Javier Milei. Następna będzie delegacja Włoch, w której będą prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni.

Pogrzeb papieża Franciszka Źródło: GIUSEPPE LAMI/PAP/EPA

W kolejnych rzędach zasiądą koronowane głowy i reprezentanci krajów w porządku alfabetycznym w języku francuskim, co wynika z ustaleń protokołu.

Wśród światowych przywódców będą prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z kanclerzem Olafem Scholzem, prezydenci: Francji Emmanuel Macron, Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, Węgier Tamas Sulyok z premierem Viktorem Orban, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Unię Europejską będą reprezentować przewodniczący: Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Z Asti w Piemoncie, z którego pochodziła rodzina ojca papieża, przybyły dwie jego kuzynki: Nella Bergoglio i Delia Gai.

Ciało zostanie złożone w bazylice Matki Bożej Większej

Przed bazyliką Matki Bożej Większej, którą Franciszek wybrał jako miejsce swego pochówku, trumnę powita grupa ubogich i bezdomnych. Ten gest ma podkreślić to, jak ważne miejsce zajmowali oni w jego posłudze. W grupie tej będą między innymi 74-letni bezdomny Włoch, dziennikarz w separacji - podopieczny noclegowni, prawosławny imigrant z Egiptu, oraz muzułmanie, wśród nich kurdyjscy uchodźcy z Turcji i Iraku oraz obywatel Sudanu.

Ceremonii złożenia trumny będzie przewodniczyć zarządzający Kościołem w czasie wakatu w Stolicy Apostolskiej kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Farrell. Obecni będą także m.in. dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, kardynałowie Roger Michael Mahony, Dominique Mamberti, archiprezbiter bazyliki kardynał Stanisław Ryłko i archiprezbiter koadiutor kardynał Rolandas Makrickas. Ponadto będą dotychczasowy sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, wikariusz generalny diecezji rzymskiej kardynał Baldassare Reina, papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, arcybiskup Edgar Pena Parra z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, regent Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza, kanonicy bazyliki i sekretarze Franciszka.