We wtorek grecki sąd oddalił sprawę dziewięciu Egipcjan oskarżonych o spowodowanie katastrofy kutra wybrzeży Grecji. Sąd uznał, że nie ma jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ do wypadku doszło na wodach międzynarodowych. Po katastrofie, ,do której doszło w zeszłym roku służby odnalazły 81 ciał migrantów. Na podkładzie było ponad 700 osób.

Katastrofa kutra z migrantami u wybrzeży Grecji

Dziewięciu Egipcjan - w wieku od 21 do 37 lat - oskarżono o przynależność do grupy przemytników zarządzającej statkiem. Mieli na zmianę kierować przepełnioną jednostką. Mężczyźni zapewniali, że są niewinni, a obrona utrzymywała, że stali się kozłami ofiarnymi w sprawie. Obrońcy przekonywali, że oskarżeni byli pasażerami, których - jako członków załogi - "błędnie zidentyfikowali inni ocalali migranci".

- To są zwykli ludzie, przemyceni ludzie, którzy zapłacili takie same pieniądze jak inni, by wyruszyć do Włoch w poszukiwaniu lepszego życia, a zarzuca się im członkostwo w grupie przemytników - powiedziała prawniczka Vicky Aggelidu, cytowana przez serwis Greek Reporter.