Łukasz Wojtasik: 60 procent dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych, zadeklarowało, że spotykają je tam niepokojące sytuacje Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nie możemy pozwolić, aby platformy społecznościowe traktowały nasze dzieci jak komercyjne towary - powiedziała Mahinur Ozdemir Goktas, turecka minister rodziny i usług społecznych.

Ogłosiła, że do końca miesiąca parlamentowi Turcji zostanie przedłożony projekt ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z portali społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia.

Turcja zakaże korzystania z platform społecznościowych dla dzieci? Źródło: Shutterstock

Wyjaśniła, że projekt nałoży na firmy obowiązek nieoferowania tych usług ani nieumożliwiania tworzenia kont użytkownikom poniżej 15. roku życia. Projekt ustawy będzie również zawierał przepisy dotyczące ustanowienia skutecznych systemów filtrowania treści w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi materiałami - podały tureckie media.

Goktas zauważyła, że wiele krajów podjęło już kroki w celu ochrony dzieci przed zagrożeniami w przestrzeni cyfrowej, dodając, że Turcja pracuje nad tą kwestią od półtora roku.

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania z udziałem ekspertów, naukowców, platform społecznościowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim rodzin i samych dzieci - zaznaczyła.

Australia zakazuje korzystania z portali społecznościowych dla nieletnich

W zeszłym miesiącu Australia stała się pierwszym krajem, który wprowadził ogólnokrajowy zakaz korzystania z portali społecznościowych dla nieletnich. Zgodnie z nowymi przepisami, duże platformy, takie jak YouTube, Instagram, Facebook i inne, nie mogą zezwalać użytkownikom poniżej 16. roku życia na dostęp do swoich usług.

Firmy, które nie zastosują się do tych przepisów, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (32,9 mln dolarów amerykańskich).

OGLĄDAJ: Przydacz: patrzymy na Wenezuelę przez pryzmat polskiego interesu