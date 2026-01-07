Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Turcja chce iść w ślady Australii i zakazać platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat

Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Łukasz Wojtasik: 60 procent dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych, zadeklarowało, że spotykają je tam niepokojące sytuacje
Źródło: TVN24+
Turecka minister rodziny i usług społecznych Mahinur Ozdemir Goktas ogłosiła, że jej kraj wprowadzi zakaz korzystania z platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. W zeszłym miesiącu Australia stała się pierwszym krajem, który wprowadził ogólnokrajowy zakaz korzystania z portali społecznościowych dla nieletnich.

- Nie możemy pozwolić, aby platformy społecznościowe traktowały nasze dzieci jak komercyjne towary - powiedziała Mahinur Ozdemir Goktas, turecka minister rodziny i usług społecznych.

Ogłosiła, że do końca miesiąca parlamentowi Turcji zostanie przedłożony projekt ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z portali społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia.

Turcja zakaże korzystania z platform społecznościowych dla dzieci?
Turcja zakaże korzystania z platform społecznościowych dla dzieci?
Źródło: Shutterstock

Wyjaśniła, że projekt nałoży na firmy obowiązek nieoferowania tych usług ani nieumożliwiania tworzenia kont użytkownikom poniżej 15. roku życia. Projekt ustawy będzie również zawierał przepisy dotyczące ustanowienia skutecznych systemów filtrowania treści w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi materiałami - podały tureckie media.

"Social media: wolność czy bezpieczeństwo dzieci?". Debata w TVN24+
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Social media: wolność czy bezpieczeństwo dzieci?". Debata w TVN24+

Polska

Goktas zauważyła, że wiele krajów podjęło już kroki w celu ochrony dzieci przed zagrożeniami w przestrzeni cyfrowej, dodając, że Turcja pracuje nad tą kwestią od półtora roku.

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania z udziałem ekspertów, naukowców, platform społecznościowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim rodzin i samych dzieci - zaznaczyła.

Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz wchodzi w życie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz wchodzi w życie

BIZNES

Australia zakazuje korzystania z portali społecznościowych dla nieletnich

W zeszłym miesiącu Australia stała się pierwszym krajem, który wprowadził ogólnokrajowy zakaz korzystania z portali społecznościowych dla nieletnich. Zgodnie z nowymi przepisami, duże platformy, takie jak YouTube, Instagram, Facebook i inne, nie mogą zezwalać użytkownikom poniżej 16. roku życia na dostęp do swoich usług.

Firmy, które nie zastosują się do tych przepisów, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (32,9 mln dolarów amerykańskich).

OGLĄDAJ: Przydacz: patrzymy na Wenezuelę przez pryzmat polskiego interesu
Przydacz

Przydacz: patrzymy na Wenezuelę przez pryzmat polskiego interesu
NA ŻYWO

Przydacz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TurcjadzieciMedia społecznościoweAustralia
Czytaj także:
imageTitle
Pierwszy mecz Sochana w tym roku. Mógł zostać bohaterem
Najnowsze
Objazdy autobusów w Warszawie
Awaria wodociągowa na Grzybowskiej. Autobusy skierowano na objazdy
WARSZAWA
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Polski skoczek załamany. Ten wywiad mówi wszystko
EUROSPORT
Śnieg, mróz
Przenikliwy mróz o poranku. Na termometrach -17,2 st. C
METEO
imageTitle
Trudne zadanie Polski w ćwierćfinale United Cup. Wiadomo, kiedy mecz
EUROSPORT
Substancje znalezione przez policjantów w aucie
Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód
WARSZAWA
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek
WARSZAWA
Śnieg, zawieje/zamiecie śnieżne
Fala mrozu i śnieżyc. W mocy pomarańczowe alarmy IMGW
METEO
Wyspa Sao Miguel położona w archipelagu Azorów
Po słowach Trumpa w Portugalii boją się o Azory
Świat
shutterstock_2384730125
"Absolutnie odrażająca" funkcja Groka. Londyn chce reakcji
Świat
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
WARSZAWA
16-latek uciekał kradzionym autem
16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz
WARSZAWA
Caracas po uprowadzeniu Maduro: pustki na ulicach, kolejki przed sklepami, uzbrojone patrole
W akcji USA zginęło więcej Kubańczyków niż Wenezuelczyków. Hawana i Caracas podają liczby
Świat
Szwajcaria, pożar, kurort
Piekielny pożar. Oświadczenie właścicieli baru
Świat
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
imageTitle
Pewny triumf Świątek. Holandia rozgromiona
EUROSPORT
Grenlandia
Atak na Grenlandię spowodowałby "poważne skutki uboczne"
Świat
Donald Trump
Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"
Polska
imageTitle
Trener zachwycony Hurkaczem. "Zaskoczył nas od pierwszego meczu"
EUROSPORT
Zima, śnieg
Mróz i lokalne opady śniegu. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Hurkacz dopiął swego. Dał Polsce ćwierćfinał United Cup
EUROSPORT
imageTitle
Polacy nie podbiją Berlina. Koniec marzeń Szubarczyka
EUROSPORT
Zima zaatakowała lotnisko Schiphol w Amsterdamie
Brakuje środków do odladzania maszyn. Odwołali kilkaset lotów
Świat
Pożar mieszkania w bloku w Szczecinie
Pożar mieszkania w bloku. Zginęła jedna osoba
Polska
imageTitle
Sensacyjne wieści o przyszłości Anthony'ego Joshuy. Prosto od jego rodziny
EUROSPORT
imageTitle
Znamy ćwierćfinalistów Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
Delcy Rodriguez zaprzysiężona na p.o. prezydenta Wenezueli
USA "współpracują z resztkami reżimu". Mają "ostateczny" cel
Świat
imageTitle
Niewygodne pytanie do Maciusiaka po Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Konferencja po rozmowach koalicji chętnych
Co ustalili na szczycie? Liderzy koalicji chętnych po rozmowach
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica