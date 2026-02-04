Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwszy taki na świecie przeszczep twarzy. Zaangażowano blisko stu specjalistów

0302B076X FOS OFF ZAGR ZUBER PRZESZCZEPIENIE
Wystąpiła z wnioskiem o eutanazję. Zadeklarowała, że chce być dawczynią narządów
Źródło: TVN24 BiS
Przeszczepianie narządów to nierzadko walka z czasem, ale tym razem było inaczej. Lekarze mieli czas na zaplanowanie skomplikowanej wieloetapowej operacji: potwierdzenie zgodności dawczyni i biorczyni, a nawet sporządzenie pomocniczych modeli ich narządów. Wszystko dlatego, że dawcą była kobieta, która poddając się eutanazji, wyraziła zgodę na przekazanie osobom czekającym na przeszczep swoich narządów, w tym własnej twarzy.

Kilka miesięcy temu dostała szansę na nowe życie - tę szansę podarował jej ktoś, kto świadomie swoje życie zakończył. W Barcelonie lekarze po raz pierwszy na świecie przeszczepili twarz od dawczyni, która zdecydowała się na eutanazję i jeszcze przed śmiercią podjęła decyzję, że chce przekazać swoje narządy i tkanki innym ludziom.

To właśnie ten element sprawił, że lekarze mieli to, czego w transplantologii zwykle brakuje: czas. - Dawstwo narządów po wspomaganym umieraniu daje znaczenie więcej czasu na zaplanowanie wszystkiego i dopasowanie dawcy i biorcy z absolutną precyzją – przyznaje lekarz Joan-Pere Barret.

Odrzucili w referendum ustawę o wspomaganym samobójstwie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odrzucili w referendum ustawę o wspomaganym samobójstwie

O samej dawczyni wiadomo niewiele, poza tym, że była kobietą w średnim wieku. Zgodnie z prawem jej tożsamość pozostaje anonimowa. W Hiszpanii eutanazja jest legalna od 2021 roku po spełnieniu ściśle określonych medycznych i prawnych wymogów. Może być przeprowadzona u osób pełnoletnich, cierpiących na poważną i nieuleczalną chorobę lub doświadczających trwałego, niemożliwego do złagodzenia cierpienia.

- To, co dawczyni wyraziła, mimo ograniczeń wynikających z choroby, to ogromna radość, jaką odczuwała, mogąc oddać nie tylko wszystkie swoje narządy i tkanki, lecz także twarz, by pomóc jak największej liczbie osób – zwraca uwagę Joan-Pere Barret.

Narządy nastolatki uratowały życie pięciu osób. "Piękny dar"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Narządy nastolatki uratowały życie pięciu osób. "Piękny dar"

Białystok

"Pomogła w ten sposób bezpośrednio czterem osobom, a pośrednio wielu kolejnym"

Operacja przeszczepienia twarzy trwała wiele godzin. Zaangażowanych było blisko stu specjalistów: chirurgów, anestezjologów, immunologów, psychologów. To tak zwany przeszczep tkanek złożonych - z użyciem mikrochirurgii naczyniowej i nerwowej, by przywrócić czucie, mimikę i funkcjonalność.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mocne słowa w Sejmie: "śmierć zaczęła nosić biały kitel". Manipulacje o terapii daremnej

- Przeszczepienie twarzy nie polega jedynie na nadaniu normalnego wyglądu. Gdyby tak było, oznaczałoby to porażkę transplantologii twarzy. Tutaj celem jest przywrócenie funkcji oraz czucia. Jeśli operacja nie umożliwiałaby zapewnia czucia i ruchu, byłaby niczym innym jak umieszczeniem maski – podkreśla Joan-Pere Barret.

Carme - biorczyni - kilka lat temu, podczas podróży na Wyspy Kanaryjskie została ukąszona przez owada, co doprowadziło do infekcji, sepsy i wielomiesięcznej śpiączki. Gdy się obudziła, martwica zniszczyła część jej twarzy. Nie mogła jeść, pić ani się uśmiechać. - Kiedyś bardzo lubiłam się śmiać. Teraz też się śmieję, ale to trochę inny, dziwny śmiech – przyznaje kobieta.

W tym przypadku procedurę zaplanowano z najmniejszymi szczegółami. - Po zidentyfikowaniu dawczyni i biorczyni, wykonano tomografię komputerową obu kobiet. Na tej podstawie stworzono funkcjonalny model 3D, który pozwolił chirurgom precyzyjnie zaplanować przebieg operacji – wyjaśnia koordynator transplantacji Alberto Sandiumenge.

Operację zaplanowano z najmniejszymi szczegółami
Operację zaplanowano z najmniejszymi szczegółami
Źródło: Szpital Vall d'Hebron

Decyzja dawczyni nie zapadła od razu. Przed śmiercią chciała mieć pełną wiedzę, także o tym, jak po zabiegu będzie wyglądało jej ciało. Lekarze przyznają, że to właśnie ta świadoma i konsekwentna postawa najbardziej ich poruszyła. Oprócz twarzy, kobieta przekazała również narządy wewnętrzne: rogówki oraz inne tkanki. - Pomogła w ten sposób bezpośrednio czterem osobom, a pośrednio wielu kolejnym – wskazuje Alberto Sandiumenge.

W Hiszpanii dawstwo narządów to nie wyjątek - to cały system. Kraj ten jest światowym liderem transplantologii. Zgodnie z prawem, dawcy nigdy nie spotykają biorców, choć wiążą się z nimi na zawsze.

Opracował Adam Styczek /akw

OGLĄDAJ: "Miałem poczucie winy, że nie wykonałem prośby ojca o eutanazję"
pc

"Miałem poczucie winy, że nie wykonałem prośby ojca o eutanazję"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaMedycynaEutanazjaTransplantologia
Czytaj także:
Melinda i Bill Gates
Gates w aktach Epsteina. "Przywołuje to bolesne chwile w moim małżeństwie"
Świat
Śnieg
Śnieg, potem deszcz. Tak opady będą wędrować nad Polską
METEO
lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
BIZNES
Gorzów Wielkopolski
Wybuch w bloku. Ewakuowano kilkadziesiąt osób
Lubuskie
Zderzenie na autostradzie A2
Wypadek na A2. Poślizg na zaśnieżonej jezdni. Wiele kilometrów korka
WARSZAWA
Interwencja służb ratunkowych po zderzeniu łodzi z jednostką straży przybrzeżnej
"Manewrowali w kierunku jednostki straży przybrzeżnej". Doszło do zderzenia
Świat
imageTitle
Start igrzysk jeszcze przed ceremonią otwarcia. Jak to możliwe?
EUROSPORT
Władimir Putin, Donald Trump
Rosjanie złamali obietnicę, przeprowadzali ataki. Trump broni Putina
Świat
imageTitle
Walczył o zdrowie dwa lata, rezygnuje z igrzysk. "Szok"
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie
Do Polski wraca ślizgawica. Mapy pokazują, gdzie będzie groźnie
METEO
wypadek a4 02
Pomylił zjazdy, wjechał pod prąd. Czołowe zderzenie
Wrocław
Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym
Trump obraża dziennikarkę za pytanie o sprawę Epsteina. Chce, żeby kraj "zajął się czymś innym"
Świat
koszmarne lalki shutterstock_2429330879
Asia zobaczyła w sieci "swoje" nagie zdjęcie. "Latasz po całym necie już"
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
Karol Nawrocki
Prezydenci Polski i Izraela rozmawiali o bezpieczeństwie i relacjach dwustronnych
Polska
0302N383XR PIS DNZ MIKOLAJEWSKA HIPOTERMIA-0005
Dreszcze to pierwsza reakcja organizmu na mróz. Jak uniknąć hipotermii?
Polska
Utajnione zdjęcia z akt Epsteina
Polskie wątki afery Epsteina, szpieg w MON, trzęsienie ziemi w SOP
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Pogromcy Realu nastraszyli Barcelonę. Rekordowa seria Yamala
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowy dżoker zapewnił trzy punkty. Piast uciekł ze strefy spadkowej
EUROSPORT
imageTitle
14 lat i jest. W Ostrawie padł rekord Polski
EUROSPORT
Wywożenie odpadów w Poznaniu
"Jakbym mógł, jeździłbym od rana do wieczora". Chociaż na dworze mróz, oni nie narzekają
Fakty
imageTitle
Barcelona pokonała Albacete w ćwierćfinale Pucharu Króla
Najnowsze
Okno życia Ostrzeszów
Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala
Poznań
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
BIZNES
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
METEO
Kropka nad i - Marcin Kierwiński
Kierwiński: na miejscu ludzi prezydenta w takie tematy bym nie wchodził
Polska
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
BIZNES
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
BIZNES
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica