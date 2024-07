"Wybieramy wolność". Pierwszy spot wyborczy Kamali Harris

Kamala Harris pokazała pierwszy spot wyborczy

Te same tematy poruszyła podczas wiecu w Milwaukee w stanie Wisconsin. - Wierzymy w przyszłość, w której każdy człowiek ma szansę nie tylko na to, by jakoś sobie radzić, ale po prostu się rozwijać, iść naprzód. Będzie to przyszłość, gdzie żadne dziecko nie będzie musiało dorastać w ubóstwie, gdzie każdy pracownik będzie miał wolność przystąpienia do związku zawodowego, gdzie każdy człowiek będzie miał dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej, niedrogiej opieki nad dzieckiem i do płatnego urlopu - wyliczała Harris. - Wierzymy, że każdy człowiek w naszym narodzie powinien mieć prawo do tego, żeby żyć bezpiecznie, bez terroru i przemocy z użyciem broni - kontynuowała. Przedstawiając swój program wskazała też wówczas na wiarę w "wolność reprodukcyjną" i prawo podejmowania decyzji o swoich ciałach przez same kobiety.