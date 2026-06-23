Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwsza eutanazja dziecka w Holandii. Sprawę bada prokuratura

|
shutterstock_712673185
Wystąpiła z wnioskiem o eutanazję. Zadeklarowała, że chce być dawczynią narządów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: A3pfamily/Shutterstock
W Holandii doszło do pierwszej w historii eutanazji nieuleczalnie chorego dziecka - podał holenderski nadawca publiczny NOS. Sprawa trafiła do specjalnej komisji, a prokuratura oceni, czy lekarz działał zgodnie z prawem.

Ministra zdrowia Holandii Sophie Hermans poinformowała parlament, że zgłoszenie dotyczące pierwszego takiego przypadku wpłynęło pod koniec ubiegłego roku do specjalnej komisji powołanej do oceny tego rodzaju spraw. Komisja zapoznała się z przypadkiem i rozmawiała z lekarzem, który uczestniczył w zakończeniu życia dziecka.

Przepisy dotyczące eutanazji dzieci w Holandii

Od 2024 roku w Holandii możliwe jest aktywne zakończenie życia dziecka w wieku od roku do 12 lat, jeżeli cierpi ono w sposób niemożliwy do zniesienia i bez perspektyw poprawy. Decyzja musi zostać podjęta w porozumieniu z rodzicami. Wcześniej podobne przepisy dotyczyły jedynie noworodków oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Opinia komisji została przekazana prokuraturze, która ostatecznie oceni, czy lekarz działał zgodnie z prawem. Według NOS jej zalecenie ma być wkrótce upublicznione. W piśmie ministry nie podano szczegółów sprawy, w tym wieku dziecka, płci ani rodzaju choroby.

Regulacja dotyczy dzieci, co do których zakłada się, że umrą w niedługim czasie, a ich cierpienia nie można skutecznie złagodzić. Jak podaje NOS, chodzi między innymi o przypadki ciężkich wad wrodzonych mózgu, płuc lub serca oraz chorób metabolicznych.

Gdy przepisy wchodziły w życie, szacowano, że będą stosowane najwyżej w kilku przypadkach rocznie. Regulacja budziła w Holandii kontrowersje polityczne i etyczne, ponieważ dotyczy dzieci niezdolnych do samodzielnego wyrażenia woli. Część ekspertów wskazywała też, że lekarze mogą obawiać się odpowiedzialności karnej, gdyż ostateczna ocena należy do prokuratury, a nie do komisji.

OGLĄDAJ: Walczyła, by umrzeć i dopięła swego. "Po tej historii mam tysiące pytań"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
Udostępnij:
Tagi:
HolandiaEutanazjadziecko
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Największy błąd mistrzostw. Gol kuriozum
Najnowsze
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
BIZNES
19 lat temu stracił wzrok. Dziś szkoli służby mundurowe i wychowuje syna
Bał się, że syn będzie się wstydził. "Dziś mówi, że jest ze mnie dumny"
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Wraca na pierwszy plan. Amerykanka sędzią jednego z hitów
EUROSPORT
Donald Trump
Trump skrytykował Europę i grozi: być może to zrobimy
Świat
imageTitle
Sypnęło rekordami Messiego. "Były chwile, gdy byłem na siebie wściekły"
EUROSPORT
Piotr Pytel
"Za pół godziny wychodzisz". To usłyszał po ponad 20 latach
Polska
Abelardo de la Espriella
Trump pogratulował "Tygrysowi"
Świat
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (19.12.2025)
Odwołane spotkanie Zełenski - Nawrocki, śledztwa w Szpitalu Południowym, rekord na Mundialu
najważniejsze informacje
Szczątki irańskiej rakiety wystrzelonej w kierunku Izraela (okolice Damaszku, Syria, 8.06.2026 r.)
"Największy przegrany" wojny z Iranem. Co zmienił konflikt
Świat
Algieria wraca do gry
Błędy debiutanta. Algieria wraca do gry
RELACJA
Erling Haaland
Emocje do końca. Norwegia zwycięska, Haaland bohaterem
EUROSPORT
Francja wysoko prowadzi z Irakiem
Burza nie zatrzymała Francuzów. Kolejne gole Mbappe
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsza taka sytuacja na mundialu. Kibice wyproszeni z trybun
EUROSPORT
imageTitle
Jubileusz Mbappe. Goni Messiego
EUROSPORT
imageTitle
Dwie polskie drużyny zagrają w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Mundial 2026. Kto liderem rankingu snajperów?
EUROSPORT
imageTitle
Początek Championship League w cieniu osobistych problemów byłego mistrza świata
EUROSPORT
imageTitle
Aż roi się od gwiazd. Skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów w Gliwicach
EUROSPORT
imageTitle
Oto klasyfikacja najlepszych strzelców w historii mundiali
EUROSPORT
Gorąco w Hiszpanii
Padają rekordy. Europa w szponach upału
METEO
Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego
Order Zełenskiego dotarł do kancelarii prezydenta
Polska
Jacek Siewiera w "Faktach po Faktach"
Były szef BBN o jednym pytaniu, jakie zadałby Ukraińcom
Polska
Wołodymyr Zełenski
"Miał pełną świadomość, że Polska nie zostawi tak tego tematu"
Kropka nad i
imageTitle
Belgijski piłkarz nagle poleciał do Londynu. Powód był wyjątkowy
EUROSPORT
imageTitle
Kolejny błysk geniuszu na koniec. Messi zachwycił dwa razy
EUROSPORT
Zderzyły się dwa crossowe motocykle, nie żyje 18-latek
Zderzenie motocyklistów, nie żyje 18-latek
WARSZAWA
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki nie dostał zaproszenia. Rzecznik rządu wyjaśnia
Polska
24 min
Dariusz Matecki
Ruszył proces "układu szczecińskiego". Jako jedyni dotarliśmy do aktu oskarżenia
Czarno na białym

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica