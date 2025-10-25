Przemiana PO, koniec Nowoczesnej, Kaczyński o "nowym imperium"

Szłapka o rozwiązaniu Nowoczesnej Źródło: TVN24

1. Zapowiedź nowego ugrupowania

W sobotę o godzinie 12 w ATM Studio w Warszawie zacznie się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której zainicjowany zostanie proces stworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Podczas konwencji, na którą zaproszeni są członkowie obu ugrupowań, przedstawiona zostanie nazwa nowej formacji - prawdopodobnie Koalicja Obywatelska - oraz jej logo.

2. Koniec Nowoczesnej

Konwencja Nowoczesnej zdecydowała o rozwiązaniu partii - przekazał dotychczasowy przewodniczący ugrupowania, rzecznik rządu Adam Szłapka (klub Koalicji Obywatelskiej).

Szłapka ocenił, że "projekt Nowoczesnej nie kończy się - będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce".

3. Kaczyński straszy przed "nowym imperium"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji programowej w Katowicach powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Jedna z nich - którą określi jako "niemiecko-brukselska" - według prezesa PiS zakłada powstanie "państwa hegemonialnego".

Według Kaczyńskiego "wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. (...) Amerykanie nie - mówił Kaczyński.

4. Wymiana zawiadomień

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Chodzi o opublikowane przez Wosia zdjęcie jego stanu konta.

Tego samego dnia Woś w serwisie X przekazał, że składa "zawiadomienie do prokuratury na Brejzę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego". Przepis ten dotyczy fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

5. USA wysyłają lotniskowiec przeciw kartelom

Stany Zjednoczone wysyłają do walki z gangami narkotykowymi lotniskowcową grupę uderzeniową Geralda R. Forda - przekazał rzecznik Pengatonu. W jej skład wchodzi najnowszy i największy lotniskowiec marynarki wojennej USA.

Do ogłoszenia decyzji dochodzi dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział uderzenia przeciwko kartelom na lądzie oraz po 10. już śmiertelnym ataku na jednostkę podejrzaną o przewożenie narkotyków u wybrzeży Wenezueli.

