Utrudnienia przez aktualizację Airbusów, katastrofa śmigłowca, protesty w Niemczech

1. Utrudnienia w związku z aktualizacją oprogramowania Airbusów
Airbus zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około sześciu tysiącach samolotów. Zalecenie, skierowane do 350 przewoźników na całym świecie, jest jedną z największych masowych akcji serwisowych w 55-letniej historii tego producenta.
Wiele linii lotniczych z całego świata zgłaszało potencjalne zakłócenia w obsłudze lotów. Utrudnienia w niektórych liniach mogą występować jeszcze w najbliższych dniach. Agencja Reuters, powołując się na źródła branżowe, przekazała, że przyczyną wycofania samolotów Airbusa był incydent z udziałem samolotu amerykańskich linii JetBlue.
Problem dotyczył także samolotu linii ITA Airways, którym Leon XIV odbywa swoją pierwszą zagraniczną podróż do Turcji i Libanu. Jak przekazał Watykan, usterka nie pokrzyżowała papieskich planów.
2. Katastrofa śmigłowca
W okolicach miejscowości Malawa koło Rzeszowa rozbił się śmigłowiec. Nie żyje dwóch pasażerów.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
3. Protesty i starcia z policją w Niemczech
Alternatywa dla Niemiec założyła nową młodzieżówkę Generation Deutschland, czyli Pokolenie Niemcy, formalnie powiązaną z partią. Ma ona zastąpić rozwiązaną wcześniej Młodą Alternatywę, organizację luźno powiązaną z AfD, uznaną przez niemiecki kontrwywiad za strukturę skrajnie prawicową.
Kongres AfD w Giessen rozpoczął się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem z powodu masowych protestów i blokad ulic. W kilku miejscach doszło do starć. Demonstranci obrzucali policjantów kamieniami, a ci odpowiadali pałkami oraz gazem łzawiącym. Kilka osób trafiło do szpitala, lekko ranny został też jeden policjant. Według szefa MSW Hesji w demonstracjach uczestniczyło około 20-30 tysięcy osób.
4. Atak Rosji na Ukrainę, SBU zaatakowała tankowce rosyjskiej floty cieni
Rosja dokonała zmasowanego ataku na szereg miast w Ukrainie w sobotę nad ranem, a także w nocy z piątku na sobotę. W wyniku nocnego ataku na Kijów zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych - przekazał mer miasta, Witalij Kliczko.
Ukraiński resort energetyki poinformował, że w związku z atakami sił rosyjskich na Kijów i pięć obwodów kraju - kijowskim, czernihowskim, sumskim, połtawskim i charkowskim - bez prądu pozostaje ponad 600 tysięcy użytkowników.
Atak przeprowadziły też siły Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że dokonała w piątek ataku na tankowce rosyjskiej floty cieni w pobliżu cieśniny Bosfor. W nocy z piątku na sobotę ukraińskie drony spowodowały także pożar rafinerii w Kraju Krasnodarskim.
5. Donald Trump o przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą
"Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi: proszę, uznajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą w całości. Dziękuję za uwagę!" - napisał na swojej platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.
Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami. Wysłały 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli.
6. List arcybiskupa Jędraszewskiego do wiernych
Arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił się do wiernych w liście pasterskim z okazji rozpoczynającego się adwentu. Duchowny przypomniał, że jego posługa, która trwała prawie dziewięć lat, dobiega końca.
"W związku z tym pragnę serdecznie podziękować wszystkim - księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim - którzy wspierali mnie w dziele prowadzenia Kościoła Krakowskiego ku jego ostatecznym przeznaczeniom. Dziękuję za wszystkie modlitwy i cierpienia ofiarowane w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny" - czytamy w opublikowanym liście.
"Równocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość. W swojej pasterskiej posłudze zawsze jednak starałem się kierować prawdziwym dobrem Kościoła oraz dobrem każdego z powierzonych mi przez Ojca Świętego Franciszka podczas niezapomnianej osobistej rozmowy w dniu 28 listopada 2016 roku w Domu Świętej Marty w Watykanie wiernych świeckich i duchownych" - dodał.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP