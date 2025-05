Ostrzeżenie NASK, triumf Chelsea we Wrocławiu, decyzja Muska

Kiedy ekstradycja podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai do Polski? Rusza procedura Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

1. Zgoda na ekstradycję Polaka

Sąd Apelacyjny w Salonikach ogłosił, że 17-letni Bartłomiej G., podejrzany o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zostanie wydany polskim władzom - informują greckie media.

Nastolatek nie przyznał się do winy i chciał być sądzony przez grecki wymiar sprawiedliwości.

2. Musk odchodzi

Amerykański miliarder Elon Musk opuszcza administrację Trumpa. Urzędnik Białego Domu powiedział agencji Reutera, że Musk opuszcza administrację, a proces jego zwalniania stanowiska rozpocznie się w środę wieczorem.

Elon Musk i Donald Trump Źródło: Andrew Harnik/Getty Images

3. NASK ostrzega przed reklamami

NASK zidentyfikował aktywność CitizenGO - międzynarodowej organizacji znanej z antyaborcyjnej agendy i rosyjskich powiązań - w trakcie tegorocznej kampanii prezydenckiej w Polsce.

Reklamy CitizenGO najpierw promowały Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a teraz Karola Nawrockiego.

4. Chelsea wygrywa we Wrocławiu

Chelsea po kapitalnej drugiej połowie pokonała we Wrocławiu Real Betis 4:1 (0:1) i tym samym triumfowała w Lidze Konferencji w sezonie 2024/2025.

Dla drużyny z Londynu to pierwsze ważne trofeum od 2021 roku, a zespół z Hiszpanii nie przedłużył dobrej passy ekip z tego kraju w finałach rozgrywanych w Polsce.

We Wrocławiu dochodziło do starć kibiców Betisu i Chelsea. Policjanci użyli polewaczek i granatów hukowych, pojawiły się też race. Do incydentów dochodziło też we wtorek, dzień przed meczem. - W związku z niszczeniem mienia, rzucaniem pirotechniką i zakłócaniem porządku zatrzymanych zostało 32 kibiców - przekazała policja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

5. Pytanie od Karola Nawrockiego na wiecu Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Kaliszu. Chętni mogli porozmawiać z nim na scenie i zadać mu pytania. - Nazywam się Karol Nawrocki - przedstawił się jeden z uczestników spotkania.

Mieszkaniec Kalisza zapytał Trzaskowskiego o jego pierwsze prezydenckie decyzje, na co kandydat KO odpowiedział: - Pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku. 60 tysięcy. Takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej.

Dodał, że będzie rozmawiał z rządem, aby stało się to natychmiast albo w sierpniu złoży własną propozycję.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo