Szef producenta Pegasusa odszedł ze stanowiska

Producent Pegasusa, izraelska firma NSO Group, ma nowego prezesa. Dotychczasowy szef, Aszer Lewi potwierdził agencji Reutera, że wraz z końcem 2021 roku odszedł z firmy. Zaprzeczył jednak, jakoby jego rezygnacja związana była z procesami sądowymi lub międzynarodową aferą hakerską.

Lewi powiedział agencji Reutera, że opuścił NSO Group pod koniec 2021 roku zgodnie z wcześniejszymi planami.

Reuters przypomina, że w listopadzie ubiegłego roku Departament Handlu USA umieścił NSO na swojej czarnej liście, twierdząc, że izraelska firma sprzedaje oprogramowanie szpiegujące zagranicznym rządom, które następnie wykorzystują ten sprzęt do atakowania urzędników państwowych i dziennikarzy.

Pozew do sądu złożyła firma Apple, która uważa, że używanie Pegasusa naruszyło amerykańskie prawo, bowiem narzędzie to włamywało się do systemów operacyjnych iPhone'ów. Wobec NSO działania prawne podjął także Microsoft Corp, macierzysta firma Facebooka Meta Platforms Inc, Alphabet Inc., czyli właściciel Google, i Cisco Systems Inc. Kilka innych przedsiębiorstw informatycznych krytykowała działalność izraelskiej firmy.

Kontrowersje związane z Pegasusem

Reuters przypomina, iż w zeszłym tygodniu izraelski prokurator generalny zarządził dochodzenie w związku z doniesieniami, że izraelska policja od co najmniej 2015 roku wykorzystuje oprogramowanie szpiegujące Pegasus do hakowania telefonów cywilów, w tym polityków oraz liderów antyrządowych protestów.

Lewi objął stanowisko prezesa NSO Group w kwietniu 2020 roku z ramienia brytyjskiej firmy Novalpina Capital, która kupiła NSO w 2019 roku, a od lipca 2012 roku zarządzana jest przez Berkeley Research Group (BRG).

- Gdy tylko BRG dołączyła do naszej firmy, zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że chciałbym zakończyć moją kadencję w NSO - powiedział Lewi. - Zrobiłem to, co uważam za normalną praktykę w tego typu sytuacjach - dodał.

Pegasusem śledzono prezydentów, premierów, aktywistów i dziennikarzy

Według komunikatu NSO nowym prezesem tej firmy jest Finbarr O'Connor, dyrektor zarządzający BRG Asset Management.

Władze Izraela od dawna pomagają w sprzedaży Pegasusa i innych usług cybernetycznych w ramach tego, co nazwano izraelską "cyberdyplomacją". W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 redakcji, gdzie stwierdzono, że oprogramowanie umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Dziennik "Haarec" przed tygodniem pisał, że wśród najsłynniejszych klientów NSO były Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, a także Indie, Węgry, Meksyk, a ostatnio Polska, czyli wszystkie kraje, o które zabiegał dyplomatycznie były już premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Pegasus w Polsce

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane organom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia - od wiadomości po zdjęcia. Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.

Grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto w ekspertyzie wykazała, że w Polsce inwigilowani oprogramowaniem Pegasus byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza. Fakt, że Brejza był inwigilowany, potwierdziła też niezależnie Amnesty International. Według Citizen Lab senator był 33 razy inwigilowany przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, kiedy był szefem kampanii KO.

We wtorek Citizen Lab poinformowało dwóch kolejnych przypadkach inwigilacji w Polsce. Podsłuchiwani mieli być lider Agrounii Michał Kołodziejczak i współautor książki o Mariuszu Kamińskim Tomasz Szwejgiert.

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że rząd kupił Pegasusa, jednak ocenił, że kwestia inwigilacji tym systemem to "afera z niczego". Kaczyński bagatelizował też wątpliwości związane z zakupem Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Autor:mjz/kab

Źródło: PAP, Reuters